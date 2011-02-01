БЮТ: Янукович и украинская культура - не совместимые понятия

В «БЮТ-Батьківщині» крайне негативно относятся к законопроекту №6342 О внесении изменений в Закон Украины «О телевидении и радиовещании» депутата от Партии регионов Елены Бондаренко, который в первом чтении приняло провластное большинство.

"Наша фракция не дала ни одного голоса за этот законопроект, которым ликвидируется 50% квота на музыкальные произведения украинских исполнителей в эфире телевидения и радио, - отмечается в заявлении, обнародованном на сайте. - Мы вполне понимаем, что не депутат Бондаренко или министр Табачник сегодня определяют направление гуманитарной политики в Украине. Это делает лично Янукович".

"Украинская культура, образование, наука и Янукович - это несовместимые понятия, - утверждают его политические противники. Зато "безграмотность, бескультурье, наряду с украиноненавистничеством – вот три кита, на котором действительно строится так называемая гуманитарная политика нынешней власти".