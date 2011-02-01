В парламенте состоялись банальные торги между депутатами и Януковичем?

«Сегодня в парламенте состоялись банальные торги между народными депутатами и Президентом Украины. В обмен на сохранение своих мандатов они незаконным способом продлили полномочия Президента Украины», - так лидер Европейской партии Украины, народный депутат Украины Николай КАТЕРИНЧУК прокомментировал результаты голосования за внесение изменений в Конституцию Украины относительно проведения очередных выборов народных депутатов Украины, Президента Украины, депутатов Верховной Рады Автономной Республики Крым, местных советов и сельских, поселковых, городских председателей.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Европейской партии Украины.

«Решение об изменениях в Конституцию является исключительно политическим и не имеет никаких юридических оснований. Более того, принятие данного закона задает больше вопросов, чем дает ответов на уже существующие», - подчеркнул Н.КАТЕРИНЧУК.

Он отметил, что, «во-первых, срок президентских полномочий продлен на срок более пяти лет, что является грубым нарушением норм действующей Конституции. Во-вторых, срок полномочий органов местной власти так и остался на четыре года и никакое сведение выборов всех уровней в один календарный год так и не произошло. Следующее, Президенту возвращены полномочия, которыми он был наделен в соответствии со старой-новой Конституцией, хотя народ выбирал его совсем с другими полномочиями. Далее, парламент незаконным способом изменил государственный строй в государстве – вместо парламентско-президентской республики мы получили президентскую модель, где существенно ограничиваются права граждан, как единственного источника власти».

При этом Н.КАТЕРИНЧУК выразил убеждение, что «следующим шагом будет принятие нового законодательства о выборах. Властная коалиция приложит все усилия, чтобы выписать такие правила, которые позволят ей назначать народных депутатов. Для украинцев право выбора в ближайшем будущем может стать декларативным».