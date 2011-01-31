Тигипко уже надумал забирать пенсионную реформу из парламента
Говорит, у Кабмина есть 10 поправок
Вице-премьер-министр, министр социальной политики Сергей ТИГИПКО не исключает, что проект закона о введении в Украине пенсионной реформы может быть отозван из Верховной Рады для внесения изменений в него.
Об этом УНИАН сообщила пресс-секретарь С.ТИГИПКА.
По ее данным, С.ТИГИПКО сегодня во время обсуждения законопроекта о пенсионной реформе с профсоюзами отметил, что правительство подготовило около 10 поправок к законопроекту. После того, как они будут утверждены, проект документа будет отозван из парламента для внесения соответствующих изменений.
«Шестнадцатого февраля у нас будут слушания в Верховной Раде. До этого времени я буду вносить предложение Кабинету министров отозвать этот законопроект», - сказал министр соцполитики.