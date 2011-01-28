Одесскому губернатору «награду» от журналистов пошлют экспресс-почтой

Позорную награду «Стоп-кран одесской журналистики», ежегодно присуждаемую политикам и чиновникам, причиняющим своими действиями наибольший вред деятельности СМИ, унижающим роль и место журналистики в общественной жизни региона, доставит и передаст сегодня главе Одесской областной государственной администрации Эдуарду МАТВИЙЧУКУ курьерская служба.

Об этом сообщил УНИАН президент Гильдии собкоров центральных и международных СМИ в Одессе Вячеслав ВОРОНКОВ.

По его словам, «обратиться к услугам курьера экспресс-почты вынудили членов правления Гильдии попытки губернатора Э.МАТВИЙЧУКА и его подчиненного - руководителя Управления по делам прессы и информации ОГА Александра МИРОШНИЧЕНКО, уклониться под любым предлогом от вручения заслуженной «награды».

«Условиться о встрече собкоров «Голоса Украины», УНИАН и «Аргументов и фактов» с губернатором для выполнения решения общего собрания Гильдии – вручения ему приза «Стоп-кран одесской журналистики» - оказалось непростым делом, - отметил В.ВОРОНКОВ. –А.МИРОШНИЧЕНКО то ссылался на нехватку времени, то высказывал личное несогласие с решением общего собрания членов Гильдии собкоров о присуждении губернатору позорного приза».

Между тем, как показало единодушное открытое голосование собкоров, Э.МАТВИЙЧУК заслужил этот «приз» не только за то, что начал свою «губернаторскую» деятельность с издания распоряжения о выходе ОГА из соучредителей единственной украиноязычной областной газеты «Чорноморські новини». Причем сделал это, вопреки требованиям законодательства, без заключения соглашения между соучредителями - администрацией и трудовым коллективом издания. За что уже в мае, в преддверии Всемирного дня защиты свободы слова, Национальный союз журналистов Украины принял решение включить его в «десятку душителей украинской журналистики».

В течение минувшего года Э.МАТВИЙЧУК неоднократно игнорировал приглашения Гильдии встретиться с собкорами всеукраинских СМИ и разъяснить свои подходы к решению актуальных экономических, социальных проблем региона, а также ответить на ряд вопросов, в том числе - объяснить, чем вызвано грубое игнорирование требований законодательства об использовании государственного языка при исполнении служебных обязанностей.

Вместе с призом «Стоп-кран одесской журналистики» собкоры отправили Э.МАТВИЙЧУКУ «Выписку из протокола общего собрания Гильдии», в которой четко указано, - резюмировал В.ВОРОНКОВ, - что стал он одиннадцатым номинантом «награды», в частности, «за создание условий, препятствующих работе членов Гильдии собственных корреспондентов, отказ от встреч с собкорами и игнорирование письменных обращений журналистов».

Напомним, в минувшие годы “Стоп-кран одесской журналистики” вручался руководством Гильдии «за создание условий, препятствующих выполнению журналистами своих профессиональных обязанностей» прокурору Одесской области Александру ГАЛКИНУ, начальнику Управления информации Одесского горсовета Ольге НИКОЛЕНКО, руководителю пресс-службы Одесской ОГА Виктору БРИКУ. Отмечены «наградой» также председатель облорганизации НСЖУ Юрий РАБОТИН - «за участие в организации массовой акции в пансионате «Орион», направленной на раскол НСЖУ», а в 2009 году ее получил экс-глава Антимонополького комитета Украины Алексей КОСТУСЕВ - ”за активную позицию по нагнетанию конфликтной ситуации между Представительством по управлению коммунальной собственности Одесского горсовета и обществом с ограниченной ответственностью ”Одесский городской телерадиоцентр”.