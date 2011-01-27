В версии Минобразования, украинский язык остается в "шароварном контексте"

Положения разработанного Министерством образования, науки, молодежи и спорта проекта Концепции языкового образования в Украине увеличат нынешний раздел в обществе по языковому признаку и усилят напряжение между носителями разных языков. Об этом говорится в Обращении представителей общественных организаций к министру образования, науки, молодежи и спорта Дмитрию ТАБАЧНИКУ.

“Поражает общая тональность концепции, которая почему-то подает украинский язык с этноцентрического ракурса, а русский – с современно-прагматического. Такая постановка вопроса, с нашей точки зрения, не будет способствовать выходу украинского языка и культуры из шароварного контекста и однозначно не будет мотивировать молодое поколение к изучению государственного языка как языку прогресса, престижа, высокого социального статуса”, - подчеркивается в обращении.

Авторы обращения также считают абсурдным стремление авторов Концепции получить в результате внедрения своих идей “многоязычность, предполагающую осознанное разграничение языковых систем и относительно свободный переход с одного языка на другой”. По мнению представителей общественных организаций, это было бы логично, если бы языковая личность украинских учеников и студентов была сформирована, если бы за годы независимости была успешно поднят престиж украинского языка и преодолено комплекс вторичности. “Только после того, как будут преодолены все негативные культурные последствия постколониального прошлого, можем начинать этап создания комфортной среды для языков, которым ничего не угрожает, например, для русского”, - отмечается в обращении.

Авторы обращения также выражают свое возмущение тем, что Министерство образования разместило этот важный образовательный документ на своем сайте в канун Нового года, как раз перед началом целого цикла праздников, и призвало общественность представить замечания и предложения до 20 января 2011 года. “Полагаем, непродуманным было рассчитывать на всестороннее, масштабное обсуждение текста Концепции во время новогодне-рождественских праздников”, - отмечается в обращении.

Обращение подписали уполномоченные представители Центра содействия предпринимательской деятельности, ГО "Форум издателей", Центра политико-правовых реформ, Всеукраинской общественной организации «Не будь байдужим!», ГО «Центр UA», Донецкой областной организации ВГО «Комитет избирателей Украины», Общественного комитета национальной безопасности Украины, Общественного движения «Відсіч» и пр. Всего подписантами данного обращения являются представители 26 общественных инициатив и организаций.

Как сообщал УНИАН, 27 декабря в 2010 г. Минобразования разместило на своем сайте для обсуждения проект Концепции языкового образования в Украине. По заключению ряда экспертов, данный законопроект существенно сужает использование украинского языка в общеобразовательных заведениях.