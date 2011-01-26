Королевская: власть хочет быть минимум «в теме», максимум – «в доле»

Наталия КОРОЛЕВСКАЯ поддерживает инициативу Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса по созданию широкого движения, целью которого будет защита прав предпринимателей. Об этом глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательств заявила, выступая перед делегатами Седьмой Ассамблеи общественных организаций малого и среднего бизнеса Украины, которая прошла во Львове 25 января.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе комитета, по мнению депутата, сегодня действия власти приводят к уничтожению малого и среднего бизнеса в Украине, чиновники создают предпринимателям такие условия работы, что, еще не начиная деятельность, они уже «нарушают закон», уже являются «виновными» и, как следствие, вынуждены «договариваться» с бюрократами.

«Мы видим, что вести свое дело становится с каждым днем все сложнее и сложнее. Предпринимателей ставят перед выбором – закрываться или уходить в тень. Чиновники хотят, чтобы власть была как минимум «в теме», а как максимум – «в доле». Задача власти – уменьшить независимость предпринимателей, забрать у них права и возложить на них как можно больше обязанностей. Власть не хочет и боится диалога с представителями бизнеса, и готова лишь к монологу прокурора», - сказала депутат.

Н.КОРОЛЕВСКАЯ считает, что предпринимателям необходимо сформировать свою единую позицию и представить ее власти. «Если же власть неадекватна и не понимает, что без развития бизнеса невозможна экономическая независимость страны, тогда она дождется следующего шага – новых «майданов», - подчеркнула глава парламентского комитета.

По ее мнению, необходимо создать сбалансированную систему диалога предпринимателей и власти. Для этого по инициативе Н.КОРОЛЕВСКОЙ был создан Совет предпринимателей при Верховной Раде. «Совет предпринимателей, в который входят и представители Ассамблеи общественных организация малого и среднего бизнеса Украины, позволит жестко блокировать любые инициативы, которые могут привести к дальнейшему ухудшению бизнес-климата в стране, - отметила Н.КОРОЛЕВСКАЯ. - В наших ближайших планах – разработка закона об упрощенной системе налогообложения, закона о статусе малого и среднего бизнеса, мониторинг неработающего законодательства в рамках программы «Реанимация».

По информации пресс-службы, в ходе рабочего визита во Львов глава Комитета ВР по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательств Н.КОРОЛЕВСКАЯ также встретилась с Львовским городским головой Андреем САДОВЫМ, приняла участие в работе круглого стола по обсуждению пенсионной реформы, а также встретилась с работниками оптового сельскохозяйственного рынка «Шувар».