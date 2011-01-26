Королевская предлагает на год избавить предпринимателей от проверок

Глава комитета Верховной Рады Украины по вопросам промышленной и регуляторной политики и предпринимательства Наталия КОРОЛЕВСКАЯ зарегистрировала в парламенте законопроект «Об установлении моратория на некоторые мероприятия государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности» (№8018).

Народный депутат предлагает установить до 1 января 2012 мораторий на осуществление мероприятий государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности органами государственной налоговой службы, их должностными или служебными лицами относительно субъектов малого предпринимательства, которые являются плательщиками единого и фиксированного налогов, сообщили УНИАН в пресс-службе парламентского комитета.

По мнению Н.КОРОЛЕВСКОЙ, поспешно принятый Налоговый кодекс Украины, который вступил в силу с 1 января 2011 года, не только не решил накопившиеся проблемы в налогообложении малого бизнеса, но и создал ряд новых. Налоговый кодекс является объемным и сложным документом, который требует значительного количества времени для его изучения бухгалтерами.

«Мгновенное внедрение норм кодекса не позволит субъектам хозяйствования перейти на новую систему налогообложения и не допустить ошибок. Это приведет к неизбежной путанице, и просчетам в налоговой отчетности, что создаст основания для выявления нарушений налоговыми органами. Вследствие этого стремительно возрастет давление налоговых органов на предпринимателей, что приведет к ухудшению бизнес-климата в стране и парализует деятельность сотен тысяч предпринимателей», - считает Н.КОРОЛЕВСКАЯ.

Она отметила, что уже сегодня государственная налоговая служба имеет множество проблем с трактовкой норм Налогового кодекса Украины. Большинство вопросов налогоплательщиков в органы государственной налоговой службы остаются без ответа, поскольку сами налоговики еще не разобрались в этом документе. «В связи со сложившейся ситуацией возникает необходимость предоставления не только предпринимателям, но и самим налоговикам времени для того, чтобы адаптироваться к новым условиям администрирования налогов и сборов. Это возможно только путем введения до 2012 года моратория на осуществление налоговых проверок для субъектов малого предпринимательства, которые являются плательщиками единого и фиксированного налогов», - заявила Н.КОРОЛЕВСКАЯ.