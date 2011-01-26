Данилишин объяснил, почему не вышел на связь с Шустером

Экс-министр экономики Украины Богдан Данилишин опроверг информацию о том, что его приглашали принять участие в передаче «Шустер live» на Первом национальном канале и что он якобы не явился на программу (речь идет об участии через спутниковую связь. - УНИАН).

В пятницу в эфире передачи «Шустер live» ведущий Савик Шустер сообщил, что Богдан Данилишин не смог принять участие в программе, «внезапно заболев». «Мы потеряли очень много денег. Мы говорим вам так, как есть, и не придумываем. Вчера он согласился, сегодня он отказался во второй половине дня», – отметил Шустер в эфире программы 21 января.

В эксклюзивном интервью для Радио Свобода Богдан Данилишин рассказал: «Хочу сказать, что со мной лично никто об участии в программе речи не вел. Так же можно было меня пригласить полететь в космическое пространство, не показав ракету и не поговорив лично со мной – хочу я туда лететь или не хочу. Со мной никто разговора конкретно не вел, и говорить о том, что я туда не пришел, куда меня не приглашали лично, конечно, это было просто-напросто как-то некорректно по отношению ко мне лично».