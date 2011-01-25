Тимошенко: в повышении пенсионного возраста нет необходимости

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко считает, что альтернативой правительственной пенсионной реформе, предполагающей увеличение пенсионного возраста, может стать улучшение инвестиционного климата в Украине и создание новых рабочих мест.

"Нужно создавать рабочие места, убирая коррупцию с малого бизнеса, открывая доступ к инвестициям со всего мира. Вы знаете, что у нас на 40% сократились инвестиции по сравнению с кризисным 2009 годом? Нужно создавать специальные льготные системы налогообложения для слаборазвитых, депрессивных территорий, куда могут прийти инвестиции", - Юлия Тимошенко в интервью сайту Главное.ua.

Экс-премьер также напомнила, что в настоящее время от 5 до 7 миллионов украинцев работают за пределами Украины. "И они не зарабатывают на пенсии тем пенсионерам, которые сегодня на солидарной основе получают пенсию в Украине. Единственный выход, который может быть из этой ситуации, это не повышение пенсионного возраста, а создание инвестиционного климата в Украине и рабочих мест", - убеждена она.

"Почему в кризис, в 2009 году, когда весь мир падал, у нас инвестиций было на 40% больше? Настоящих иностранных инвестиций, не из Кипра от этих наших олигархических клановых образований. Потому что мы пытались каждый день делать какой-то шаг вперед. Знаете, если бы не кризис, мы бы имели совсем другую страну сегодня. Совсем другую страну", - приводит слова Ю.Тимошенко ее персональный сайт.

По ее мнению, намерение власти повысить пенсионный возраст связано с необходимостью компенсировать средства, которые правительство согласно решению международного суда обязано выплатить компании "Росукрэнерго".

"46 миллиардов гривен незаконно отдается РУЭ, но в тоже время повышение цены на газ для населения на 50% по году составляет всего 4,5 миллиардов гривен. Видите, какая разница?! Или, например, повышение пенсионного возраста - за год это будет составлять приблизительно 3,5 миллиарда гривен экономии. Сравните эти несколько миллиардов "экономии" и 46 миллиардов, которые просто отдают! Другими словами, не нужно забирать столько у государства - тогда не нужно будет повышать пенсионный возраст, не нужно будет повышать цену на газ и тарифы на тепло", - заявила Юлия Тимошенко.