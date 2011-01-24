Из КПУ исключены более 80 человек, поддерживающих Грача

Из состава Коммунистической партии Украины исключены более 80 человек, поддерживающих народного депутата Украины Леонида ГРАЧА.

Соответствующая информация размещена официальном сайте Компартии.

Сообщается, что сегодня за антипартийную деятельность, «выразившуюся в грубом нарушении Устава Компартии Украины, а именно: невыполнение постановлений объединенного Пленума ЦК и ЦКК КПУ от 10 декабря, Президиума ЦК от 16 и 30 декабря 2010 года, ревизию этих решений, преднамеренное создание условий для раскола Крымской республиканской партийной организации и партии в целом, участие в антипартийном мероприятии 15 января 2011 года Президиум ЦК КПУ» исключил из партии более 80 коммунистов.

В сообщении отмечается, что 15 января 2011 года были проведены «нелегитимные конференции» в Алуштинской, Евпаторийской, Керченской, Судакской, Бахчисарайской городских и Бахчисарайской, Кировской, Красноперекопской, Нижнегорской, Раздольненской, Симферопольской, Черноморской, Киевской в г. Симферополе районных организациях.

Также сегодня на заседании Президиума ЦК КПУ принято решение созвать в Киеве 29 января 2011 года внеочередной Пленум Центрального Комитета Компартии Украины, на которой вынести вопросы о развитии политической ситуации в стране и позиции Коммунистической партии Украины; и о ситуации в Крымской республиканской организации Компартии Украины, сложившейся в связи с проведением нелегитимной конференции 15 января 2011 года.

Рекомендовано ввести в состав Центрального Комитета Компартии Украины председателя оргкомитета, первого секретаря Симферопольского горкома Компартии Украины Олега СОЛОМАХИНА.

Как сообщал УНИАН, президиум центрального комитета Компартии 16 декабря 2010 года постановил исключить Л.ГРАЧА из партии и фракции КПУ в Верховной Раде Украины, а также принял решение о роспуске крымского рескома. До избрания нового состава рескома руководство крымской парторганизацией поручено секретариату ЦК Компартии.

Эти решения последовали за решением внеочередного пленума рескома, избравшего 14 декабря главой комитета партии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой "за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии".

Ранее Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Л.ГРАЧ руководил рескомом с сентября 1993 года.

15 января 2011 года Пленум Крымского республиканского комитета Компартии Украины избрал первым секретарем рескома Наталью ШТЕПУ, члена центрального комитета КПУ.