УПЦ КП просит Бога преумножить мудрость Януковича

Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского Патриархата обеспокоен состоянием и перспективами развития в Украине государственно-церковных отношений в целом и отношений между государством и УПЦ КП в частности.

Об этом идет речь в переданном УНИАН постановлении внеочередного Архиерейского собора Украинской православной церкви Киевского Патриархата, который состоялся 23 января.

Как отмечается в документе, внеочередной собор был созван по инициативе епископата Украинской православной церкви Киевского Патриархата в связи с насущной необходимостью рассмотреть состояние и перспективы государственно-церковных отношений в Украине, а также предложения относительно внесения изменений в законодательство о свободах совести.

Внеочередной архиерейский собор УПЦ КП постановил “выразить глубокую обеспокоенность современным состоянием и перспективами развития в Украине государственно-церковных отношений в целом и отношений между государством и Киевским Патриархатом в частности”.

Члены собора указали несколько причин для такой обеспокоенности.

В частности, “отсутствие встреч руководства государства со Всеукраинским Советом Церквей и религиозных организаций, которые раньше были традиционными, – невзирая на неоднократные письменные предложения относительно проведения таких встреч”.

Также причиной для обеспокоенности УПЦ КП является “публичная демонстрация высокопоставленными должностными представителями государства благосклонности лишь к одной из действующих в Украине конфессий, что выражается, в том числе, в проведении официальных встреч лишь с представителями этой конфессии – хотя законодательством установленное равенство всех конфессий”.

Кроме того, члены Архиерейского собора УПЦ КП констатировали отсутствие ответов на неоднократные письменные обращения к Президенту Украины Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата (от 14 мая и 13 декабря 2010 г.) и Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА (от 29 июня 2010 г.), хотя предоставление таких ответов предусмотрено законом в месячный срок.

Еще одной причиной для обеспокоенности УПЦ КП является “стремительный и систематический рост количества фактов прямого и непрямого вмешательства представителей власти в жизнь религиозных организаций Киевского Патриархата, о чем идет речь в письме Священного Синода УПЦ Киевского Патриархата от 13 декабря 2010 г., Обращении участников молитвенного стояния к председателю Киевской ОГА от 28 декабря 2010 г., Заявлении для СМИ Патриарха Киевского и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТА от 30 декабря 2010 г., Заявлении Винницкой епархии от 11 января 2011 г., заявлениях и обращениях Донецкой епархии на протяжении декабря-января и других многочисленных заявлениях, обращениях и публикациях в средствах массовой информации”.

Также в Украинской православной церкви Киевского Патриархата заявили, что власть решает вопросы, которые непосредственно касаются жизни религиозных организаций, без учета их мнения. В частности, это “ликвидация Госкомнацрелигий с распределением его функций и поручение до 1 февраля 2011 г. внести на рассмотрение Кабинета министров Украины с последующим внесением в Верховную Раду новую редакцию Закона Украины “О свободе совести и религиозных организациях”.

Члены Архиерейского собора УПЦ КП отмечают, что неверность существующего направления развития государственно-церковных отношений в Украине признана в многочисленных публикациях отечественных и зарубежных экспертов, заявлениях народных депутатов Украины, политических партий, органов местного самоуправления.

В связи с этим внеочередной Архиерейский собор УПЦ Киевского Патриархата в который раз настойчиво призывает Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА и других представителей власти к конструктивному диалогу.

“Мы убеждены, что противоречивые вопросы взаимоотношений государства и конфессий лучше решать через прямой диалог сторон, однако дальнейший немотивированный отказ представителей власти от такого диалога вынудит нас искать другие законные способы защиты прав и свобод верных Киевского Патриархата”, - заметили члены собора.

Также Архиерейский собор одобрил позиции, изложенные Священным Синодом УПЦ Киевского Патриархата относительно вопроса государственно-церковных отношений (Журнал заседания Синода № 33 от 13 декабря 2010 р.; письмо Священного Синода к Президенту Украины В.Ф.ЯНУКОВИЧУ) и Патриархом Киевским и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТОМ в его Заявлении для средств массовой информации (от 30 декабря 2010 г.), как такие, что отображают общее убеждение УПЦ Киевского Патриархата.

В связи с подписанием Президентом Украины В.ЯНУКОВИЧЕМ Указа № 24/2011, в котором содержится поручение Министерству культуры Украины и Министерству юстиции Украины до 1 февраля 2011 г. внести в Кабинет министров Украины проект Закона Украины «О свободе совести и религиозных организациях» (новая редакция) для последующего внесения этого проекта в Верховную Раду Украины Архиерейский собор УПЦ КП выразил несогласие как с предлагаемыми принципиальными изменениями к закону, так и с поспешным способом их принятия без учета мнений конфессий.

Члены собора решили направить на этот счет обращение к Президенту, премьер-министру Николаю АЗАРОВУ, Верховной Раде Украины и председателю парламента Владимиру ЛИТВИНУ.

Кроме того, внеочередной Архиерейский собор УПЦ КП выразил категорическое несогласие с предложениями строительства на месте Десятинной церкви в Киеве лишь музея или музейного комплекса с храмом Московского Патриархата.

“Киевский Патриархат выступает за воссоздание (реконструкцию) Десятинного храма для свершения в нем богослужения (с возможным размещением в цокольной части музейной экспозиции). В связи с этим в июле 2004 г. участники Поместного Собора во главе с Патриархом Киевским и всей Руси-Украины ФИЛАРЕТОМ на месте Десятинной церкви установили и освятили крест в ознаменование начала восстановления этого первого каменного киевского храма.

Десятинный храм был построен за полтора столетия до первого летописного упоминания о поселении под названием Москва, поэтому Московский Патриархат не имеет исторических оснований претендовать на киевскую святыню и своими претензиями разжигать религиозное противостояние вокруг нее”, - сказано в постановлении.

Внеочередной Архиерейский собор Украинской православной церкви Киевского Патриархата обращается ко всем верующим и сторонникам с призывом проявлять бдительность, неравнодушие, гражданскую активность, по мере возможности помогать Киевскому Патриархату пройти нынешние испытания.

“Архиерейский собор возносит свои молитвы к Богу с просьбой преумножить мудрость руководителей Украинского государства, чтобы они действовали согласно Закону Божьему, справедливо и в соответствии с законами Украины проявляли не на словах, а на деле равное отношение ко всем конфессиям. К такой же молитве Собор призывает всех верных Киевского Патриархата и призывает на весь украинский народ Божье благословение!”, - отмечается в постановлении собора.