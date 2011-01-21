Нардеп озвучил две версии взрывов: неаккуратная власть или подростки

Депутат НУНС Юрий Грымчак считает, что взрывы в Макеевке произошли либо из-за "неаккуратных действий" власти, либо по вине подростков.

Об этом он заявил в эфире ТВі, комментируя два взрыва, которые произошли 20 января в городе Макеевка Донецкой области, сообщает пресс-служба телеканала.

"У меня есть две теории сегодня: первая - это неаккуратные действия власти, и вторая - это подростки", - сказал депутат.

"Количество людей, которые имеют профессиональную подготовку во взрывном деле, в Донецке довольно велико. Почему? Потому что там есть "Взрывбуд" - специальное подразделение, которое ведет взрывные работы. В каждой шахте есть взрывчатка, есть люди, которые ведут промышленные взрывные работы в шахтах. Найти взрывчатку в Донецкой области не является большой проблемой. То есть люди, которые умеют это делать, есть в достаточно большом количестве", - отметил Грымчак.

"Во-вторых, почему я считаю, что это подростки: четыре миллиона 500-евровыми купюрами. Это люди, которые не бывали в Европе, но общались с теми, кто бывал в Европе, – там даже 100 евро бывает проблема поменять. Взрослые люди знают, что происходит в Европе", - объяснил он.

Нардеп также обратил внимание на то, что здание предприятия "Макеевуголь" и городского исполкома стоят на одной площади, и, хотя террористы в записке написали "достала власть", взрыв произошел не под горисполкомом, а под зданием угольного предприятия.

Грымчак также не исключает возможности того, что взрывы организованы украинскими спецслужбами.

"У нас уже начались разговоры на тему того, что в связи с угрозой терроризма (памятник Сталину подрывали, сейчас в Макеевке взрывы) надо более сурово, более жестко относиться к террористам. А такие разговоры идут тогда, когда надо свернуть свободу слова, демократические институты, и тому подобное. А это - неплохой предлог для нашей власти все упомянутое сделать", - считает депутат.

Украинская правда