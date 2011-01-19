Наша Украина требует от власти обеспечить защиту украинцев в России

Политическая партия «Наша Украина» требует от украинской власти обеспечить настоящую защиту украинцев в России.

Об этом говорится в обращении партии к Президенту Украины Виктору ЯНУКОВИЧУ и премьер-министру Украины Николаю АЗАРОВУ о защите культурно-образовательных прав украинцев в России, переданном УНИАН пресс-службой «Нашей Украины».

В обращении подчеркивается, что Президент Украины и руководитель его правительства, как известно, шли на избирательную гонку под лозунгами улучшения украинско-российских отношений.

В то же время, констатируют в партии, в последнее время ситуация с правами украинцев в России только ухудшается.

В «Нашей Украине» большую тревогу вызывает то, что российская власть с применением сугубо полицейских средств начала и проводит масштабную кампанию по зачистке украинского культурно-образовательного движения в Российской Федерации.

Наибольший резонанс, отмечает политическая сила, приобрела ситуация с обысками и изъятием техники в Библиотеке украинской литературы в Москве. Этому предшествовало закрытие Украинского образовательного центра в Москве, судебное преследование и ликвидация Федеральной национально-культурной автономии украинцев России, заявление Совета руководителей украинских общественных организаций России о давлении на украинское культурное движение в Москве, Санкт-Петербурге, Сургуте, Воронеже, Уфе.

«Эти действия являются проявлением системной и недружелюбной Украине политики. Эти действия сознательно направлены на уничтожение национально-культурного присутствия украинцев в Российской Федерации и несут прямую, нескрываемую угрозу для миллионов украинских людей, которые жили и будут жить в России. Это – показательные для всего цивилизованного мира проявления шовинизма и ксенофобии», - говорится в обращении.

«Наша Украина» напоминает, что в соответствии со своей присягой глава Украинского государства обязан отстаивать и защищать интересы Украинского народа.

«Требуем от Президента и премьер-министра Украины выполнения обязанностей, предоставленных нашим государством, и, не ища никаких оправданий, предпринять все необходимые действия, чтобы прекратить преследование украинцев в Российской Федерации. Уверены, что эти вопросы должны стать предметом безотлагательных переговоров с руководителями России, тем более наши высокопоставленные должностные лица гордятся близкими и дружескими взаимоотношениями с ними», - отмечают в партии.

«Наша Украина» считает возмутительным то, что нынешняя власть пытается спрятаться от этих проблем, не понимая, что антиукраинскими выпадами оскорбляют не только наших людей, но и лично презирают украинскую власть. «И тот факт, что руководитель правительства разделяет украинские библиотеки и центры за рубежом на “наши” и “не наши” является характерным проявлением непонимания важности и масштаба нашего присутствия в мире и неумения защищать действительно национальные интересы», - отмечается в обращении.

Партия выражает решительный протест против реализации в России антиукраинской политики и курса ксенофобии и унижения национальных меньшинств.

«Мы отстаиваем добрососедский диалог с Россией и стремимся, чтобы он развивался на принципах равноправия и взаимного уважения, как и надлежит цивилизованным государствам», - подчеркивают в “Нашей Украине”.