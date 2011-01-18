Суд дал Иващенко месяц ареста, чтобы читал свое уголовное дело

Апелляционный суд Киева сегодня до 15 февраля продлил срок содержания под стражей бывшего исполняющего обязанности министра обороны, первого заместителя министра обороны Валерия ИВАЩЕНКО.

Об этом УНИАН сообщил адвокат В.ИВАЩЕНКО Борис НЕЧИПОРЕНКО.

По его словам, прокуратура просила суд продлить срок содержания под стражей В.ИВАЩЕНКО еще на месяц, мотивируя это тем, что обвиняемый должен надлежащим образом ознакомиться с материалами уголовного дела относительно него.

Как сообщал УНИАН, Главным управлением военных прокуратур Генеральной прокуратуры 20 августа 2010 г. было возбуждено уголовное дело в отношении В.ИВАЩЕНКО по ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины.

В отношении В.ИВАЩЕНКО была избрана мера пресечения – взятие под стражу.

Сейчас он и адвокат изучают материалы дела, расследование которого 1 ноября завершила Генпрокуратура.

В.ИВАЩЕНКО и арбитражный управляющий государственного предприятия Минобороны «Феодосийский судномеханический завод» М. обвиняются в служебных злоупотреблениях и пособничестве в незаконном отчуждении имущества во время санации завода.