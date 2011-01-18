Милиция: нардеп, на которого «готовят покушение», отказался от охраны

Милиция проверяет информацию об угрозах в адрес народных депутатов Владимира АРЬЕВА и Олеся ДОНИЯ.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МВД Украины, для этого В.АРЬЕВА пригласили для беседы в Главное управление в борьбе с организованной преступностью МВД Украины.

Согласно сообщению, во время беседы депутат подтвердил, что 15 января 2011 года он получил соответствующую информацию от своего знакомого, однако его имя правоохранителям назвать отказался. Как было заявлено, знакомый депутата во время общения с коллегами по бизнесу услышал о том, что в отношении В.АРЬЕВА могут быть совершены противоправные действия. С какими «коллегами по бизнесу» общался знакомый нардепа, и при каких обстоятельствах обсуждались такие вопросы, правоохранителям выяснить так и не удалось.

Пресс-служба МВД также сообщила, что В.АРЬЕВ отказался от предоставления ему охраны. Такое решение вызвало удивление в милиции: “Если человек действительно волнуется за собственную безопасность, он действует наоборот”, – говорится в сообщении пресс-службы МВД.

Народный депутат в письменном виде подтвердил, что претензий к работникам милиции не имеет, и его объяснение предоставлено «исключительно для принятия к сведению».

В свою очередь, в МВД заявляют, что такими действиями В.АРЬЕВ осложняет проведение правоохранительными органами определенных мероприятий по предотвращению «озвученного покушения» и не способствует дальнейшему расследованию.

Однако, невзирая на это, ГУБОП МВД Украины проводит проверку изложенной информации и принимает соответствующие меры реагирования.

Как сообщал УНИАН, 15 января пресс-служба партии “Народная самооборона” заявила, что на народных депутатов Украины, членов фракции НУНС О.ДОНИЯ и В.АРЬЕВА готовится покушение, о чем одного из депутатов предупредил осведомленный источник из Партии регионов.

По данным источника, «жизнь депутатов-оппозиционеров оценили в 10 тысяч долларов».

«Мотивом якобы стали резкие заявления политиков в адрес власти после проведенного «Народной самообороной» брифинга для иностранных дипломатов», - отметили в пресс-службе партии.

«Мы не имеем в своем распоряжении достоверной информации, однако считаем своим долгом предупредить общественность и прессу о данном факте», - сказано в сообщении.

В «Народной самообороне» выразили предположение, что «возможно, данная информация поступила депутатам с целью прямого запугивания».