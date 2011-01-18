БЮТ в Киевсовете требует ввести мораторий на выделение земли

Депутатская фракция «Блок Юлии Тимошенко» в Киевском городском совете требует ввести мораторий на выделение земли в Киеве до принятия нового Генерального плана столицы.

Об этом заявила член комиссии Киевсовета по вопросам земельных отношений, градостроения и архитектуры, лидер фракции БЮТ в Киевсовете Татьяна МЕЛИХОВА, сообщили УНИАН в пресс-службе фракции.

«Угроза теневого распределения земли в Киеве существовала и раньше, но теперь, после принятия фатального для столицы Закона «О регулировании градостроительной деятельности», она еще больше усилилась”, - заявила Т.МЕЛИХОВА, добавив, что в столице происходит постоянное игнорирование интересов общины.

“БЮТ убежден, что пока в Киеве не будет принят новый Генеральный план развития города, что предполагается уже в этом году, необходимо ввести мораторий на выделение какой-либо земли в столице», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

Депутат разъяснила, что только таким способом киевляне смогут контролировать процесс выделения земли, поскольку он будет происходить не хаотически в интересах застройщиков, а согласно обнародованному Генеральному плану. После принятия к публичному рассмотрению проекта Генплана станет известно обо всех запланированных застройках, которые можно будет опротестовать всеми законными способами, в том числе с помощью пикетирования.

«По крайней мере, киевляне точно будут знать, где ожидать строительные краны, и будут готовы к этому. Во всех других случаях выделение земли будет теневым и скрытым от общественности, а появление строительных площадок во дворах или в зеленых зонах будет неожиданностью для неподготовленной общественности», - отметила Т.МЕЛИХОВА.

«Принятым 13 января Верховной Радой законом выделение земли фактически переведено в непубличную сферу без предоставления права киевлянам и их избранникам – депутатам - принимать участие в этом процессе ни на стадии обсуждения, ни на стадии принятия решения. Например, если раньше общественные слушания по обсуждении градостроительной документации проводились с нарушениями, но давали киевлянам информацию о будущей застройке и хоть в какой-то степени давали возможность влиять на процессы застройки, то сегодня такие слушания не предусмотрены даже формально. Это является свидетельством наступления на самоуправление», - заявила Т.МЕЛИХОВА.

Как отмечают в Блоке, ВР приняла Закон "О регулировании градостроительной деятельности ". За его принятие проголосовали 296 народных депутатов. Фракция «БЮТ-Батькивщина» во ВР этот законопроект не поддержала.