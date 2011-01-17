Януковичу напоминают о его обещании карать каленым железом

БЮТ и партия «Батькивщина» требуют от Президента Украины Виктора ЯНУКОВИЧА наказать всех его подчиненных на разных ступенях исполнительной вертикали, причастных к нарушению прав журналистов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «БЮТ-Батькивщина».

В сообщении отмечается, что на протяжении последних дней поступают “тревожные сигналы об усилении наступления на свободу слова в Украине”, в частности, “Министерство внутренних дел угрожает Интернет-СМИ судебным преследованием за цитирование высказываний министра МОГИЛЁВА; работники милиции проводят обыск и забирают профессиональную технику у журналиста Елены БИЛОЗЕРСКОЙ из-за ее репортажа о поджоге офиса Партии регионов; двух журналистов Интернет-издания «Обозреватель» задерживают за попытку сфотографировать дачу экс-президента Виктора ЮЩЕНКО; наместник Киево-Печерской лавры ПАВЕЛ позволяет себе неуважительные высказывания по поводу психического здоровья ведущего журналиста Интернет-издания «Украинская правда»; народный депутат от Партии регионов Алексей ЖУРАВКО бросается на журналиста за поставленный вопрос, который ему показался обидным”.

Как говорится в сообщении, эти факты свидетельствуют о создании властью в обществе атмосферы нетерпимости в отношении журналистов, и «любая объективная критика со стороны СМИ в адрес власти как на всеукраинском, так и региональном уровне почему-то воспринимается чиновниками как преступление, которое нуждается в наказании».

БЮТ и «Батькивщина» требуют от В.ЯНУКОВИЧА, который должен быть гарантом конституционных прав граждан, среди которых и право на получение объективной информации, дать немедленную и надлежащую оценку действиям своих подчиненных в отношении работников СМИ.

“Без сомнения, «молчанка» ЯНУКОВИЧА, который уже больше года не осмеливается «каленым железом» наказать всех тех, кто нарушает профессиональные права журналистов, стала одним из факторов, которые привели к утрате Украиной статуса «свободной страны» в рейтинге Freedom House за 2010 год и падению на 42 позиции в рейтинге свободы слова международной организации «Репортеры без границ» за 2010 год”, говорится в сообщении.