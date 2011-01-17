Могилеву говорят, что если кровь прольется, виноват будет он
Парубий направил депутатское обращение
Народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Андрей ПАРУБИЙ направил министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ депутатское обращение, в котором требует оперативно предоставить общественности исчерпывающие разъяснения относительно сути заявления заместителя министра внутренних дел Виктора РАТУШНЯКА о возможном кровопролитии во время проведения общественных акций.
Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».
«Все угрозы, если они есть, должны быть сняты правоохранительными органами до дня проведения общественных мероприятий. И персональная ответственность за это лежит непосредственно на министре внутренних дел Украины. В любом случае, действия правоохранительных органов не должны помешать гражданам реализовывать их конституционное право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, гарантированное ст.39 Конституции Украины», - говорится в обращении.
Как сообщал УНИАН, 14 января во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде А.МОГИЛЕВ заявил, что МВД располагает информацией о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие». По словам министра, «у нас есть информация, что 22 числа акция протеста планируется – планируется кровопролитие в городе Киеве». Он добавил, что готовится акция с тем, «чтобы потом перед всем миром показать, что творится в Украине». «Я вас всех предупреждаю: мы все эти факты задокументируем – сил и средств для этого хватит, и потом каждый, кто это делал, будет отвечать перед законом», - сказал А.МОГИЛЕВ.
В свою очередь 15 января В.РАТУШНЯК заявил СМИ, что у МВД “есть оперативная информация – некоторые оппозиционеры хотели бы, чтобы массовые акции переросли в кровопролитие”.