Могилеву говорят, что если кровь прольется, виноват будет он

Народный депутат, заместитель председателя политсовета партии «Наша Украина» Андрей ПАРУБИЙ направил министру внутренних дел Украины Анатолию МОГИЛЕВУ депутатское обращение, в котором требует оперативно предоставить общественности исчерпывающие разъяснения относительно сути заявления заместителя министра внутренних дел Виктора РАТУШНЯКА о возможном кровопролитии во время проведения общественных акций.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Нашей Украины».

«Все угрозы, если они есть, должны быть сняты правоохранительными органами до дня проведения общественных мероприятий. И персональная ответственность за это лежит непосредственно на министре внутренних дел Украины. В любом случае, действия правоохранительных органов не должны помешать гражданам реализовывать их конституционное право собираться мирно, без оружия и проводить собрания, митинги, походы и демонстрации, гарантированное ст.39 Конституции Украины», - говорится в обращении.

Как сообщал УНИАН, 14 января во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде А.МОГИЛЕВ заявил, что МВД располагает информацией о том, что 22 января в Киеве планируется «кровопролитие». По словам министра, «у нас есть информация, что 22 числа акция протеста планируется – планируется кровопролитие в городе Киеве». Он добавил, что готовится акция с тем, «чтобы потом перед всем миром показать, что творится в Украине». «Я вас всех предупреждаю: мы все эти факты задокументируем – сил и средств для этого хватит, и потом каждый, кто это делал, будет отвечать перед законом», - сказал А.МОГИЛЕВ.

В свою очередь 15 января В.РАТУШНЯК заявил СМИ, что у МВД “есть оперативная информация – некоторые оппозиционеры хотели бы, чтобы массовые акции переросли в кровопролитие”.