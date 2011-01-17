Оппозиционные партии готовятся объединиться

Партии «Фронт Змін», «Гражданская позиция», Европейская партия и Украинская республиканская партия «Собор» намерены объединиться, пишет газета «Комерсант-Украина».

По информации издания, руководители этих партий занялись составлением устава новой политической силы, которую планируется создать в результате объединения четырех структур.

"Речь идет не о создании предвыборного блока, а о конструировании на базе четырех партий единой мощной политической силы",– сообщил газете посвященный в детали переговоров источник.

Лидер УРП "Собор" Анатолий МАТВИЕНКО подтвердил «Коммерсанту» информацию о готовящемся объединении оппозиционных партий, подчеркнув при этом, что вопрос о количестве партий, которые могут стать субъектами нового объединения, "на сегодняшний день открыт".

"Намерения объединиться в одну политическую силу есть, и достаточно серьезные, – сказал он. - Кроме этих партий, есть и другие субъекты переговоров, но, к примеру, «Наша Украина» пока что не созрела для объединительных процессов".

При этом лидер УРП "Собор" уточнил, что к переговорам не приглашали партию "Батькивщина", возглавляемую экс-премьером Юлией ТИМОШЕНКО. «Батькивщина» – это левая политическая партия, и пусть она развивается самостоятельно, – заявил А.МАТВИЕНКО. – Наша же партия, надеюсь, будет правоцентристской, национально-демократической силой".

Глава правления Центра прикладных политических исследований "Пента" Владимир ФЕСЕНКО считает, что "речь идет не об объединении равных политических сил, а о фактическом присоединении более мелких партий к «Фронту Змін». "Это объективно, поскольку партия ЯЦЕНЮКА имеет наибольший рейтинг, – уточнил он. – Если этот процесс будет успешным, то будет выгоден как лидерам мелких партий, которые самостоятельно не смогут преодолеть избирательный барьер на парламентских выборах, так и самому господину ЯЦЕНЮКУ, поскольку он покажет избирателю, что присоединяются именно к нему".

Этот тезис косвенно подтвердил и А.МАТВИЕНКО, заявивший, что желает оставить словосочетание "Фронт Змін" в названии новой политической силы. "Название мы пока не обсуждали, но я лично считаю, что к словам «Фронт Змін» нужно добавить либо «республиканская партия», либо «демократическая партия», – подчеркнул он. – Если «Фронт Змін» на сегодняшний момент имеет наибольшую привлекательность в глазах избирателя, то было бы нелогично не обращать на это внимание".

Остальные участники процесса пока не комментируют его ход. "Я подтверждаю информацию о том, что переговорный процесс идет, но говорить о конкретных участниках будущей политической силы и о каких-то других деталях на сегодняшний день еще рано", – заявила газете пресс-секретарь главы "Фронта Змін" Иванна КОБЕРНИК.