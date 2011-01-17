Жена задержанного: приятно, что власть боится организации Тризуб

На сегодняшний день по факту взрыва памятника Сталину арестованными остаются трое активистов Всеукраинской Организации "Тризуб" им. С. Бандеры. Их содержат в Запорожье. Еще двое "тризубовцев" задержаны в Ивано-Франковске по факту незаконного хранения оружия.

Об этом в комментарии Gazeta.uaсообщила Жанна Стемпицкая, жена одного из арестованных руководителей организации Андрея Стемпицкого. Его задержали во Франковске.

"Мой муж арестован вместе с товарищем Степаном Бычеком. Обращаются с ними, вроде бы, неплохо: принимают передачи, предоставили адвокатов. На сегодня есть информация, что не предоставили адвоката двум задержанным в Запорожье. Над этим вопросом работают члены организации", - сказала Стемпицкая.

Андрея Стемпицкого задержали 10 января. Вместе с ним под стражу взяли сына и друга - Романа Хмару. На квартире, которую снимали во Франковске сыновья Стемпицких и их товарищ, милиционеры нашли оружие.

"Мы эту квартиру сняли для сыновей и их друга, потому что они работали в Ивано-Франковске. Это не был штаб, а просто частная квартира, в которой жили. Никакого оружия там быть не могло в принципе - это 100 процентов, так мы туда как родители постоянно наведывались. Туда никогда не приводили даже девушек, не то что оружие приносить!", - заверила Стемпицкая.

По ее мнению, сейчас власти выгодно "повесить" на членов "Тризуба" незаконное хранение оружия, чтобы ликвидировать организацию.

"Приятно, что власть боится организации "Тризуб". Никогда не думала. По крайней мере, мне казалось, что "свободовцы" скорее заслуживали такое, потому высказывались более кардинально. Однако, начали с нас. Уверена, мы не первые и не последние", - рассказала Стемпицкая.