В Севастополе состоялась акция памяти убитых в Москве

Акцию-пикет в память об убитых два года назад в центре Москвы правозащитника Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой провели в воскресенье в Севастополе ряд общественных организаций леворадикального и анархистского толка.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции у здания «Дома Москвы» развернули лозунг, на котором белым по красному было написано: «Убийцам Стаса и Насти - высшую меру!»

Во время выступлений прозвучал призыв к объединению в борьбе «с возрастающей фашистской угрозой в ряде стран СНГ». В резолюции, переданной в «Дом Москвы», содержится требование к Следственному комитету РФ ускорить выявление всех виновников убийства, приговорить их к высшей мере наказания и пожизненному заключению.

В акции также приняла участие мать выросшей и похороненной в Севастополе А.Бабуровой.

Как сообщал УНИАН, А.Бабурова работала внештатным корреспондентом российской "Новой газеты". Журналистка получила смертельное ранение днем 19 января 2009 года в центре Москвы, когда возвращалась с пресс-конференции вместе с адвокатом С.Маркеловым. Убитый адвокат вел ряд громких дел, в частности, он представлял интересы потерпевших по делу об убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой, был одним из адвокатов жестоко избитого главного редактора и журналиста газеты "Химкинская правда" Михаила БЕКЕТОВА. С.Маркелов вел также многие дела антифашистов и активистов общественных движений.