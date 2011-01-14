СМИ: милиция допрашивает свыше 100 активистов налогового Майдана

Правоохранительные органы активизировали действия по отношению к активным участникам налогового майдана. С определенной периодичностью на допросы вызывают свыше 100 участников акции протеста. Об этом заявил координатор "налогового" Майдана Александр Данилюк. "Это настоящие репрессии и ничего общего с правосудием не имеет», - цитирует Данилюка "Дело".

По словам Данилюка, уголовные дела, в частности, возбуждены по факту перекрытия транспортных путей и дорог, умышленного уничтожение или повреждение имущества и повреждение автомобиля.

Данилюк сообщил, что в четверг на допрос был вызван Роман Федчук. Продержав больше шести часов, милиция отпустила его на подписку о невыезде.

Позже Федчук сообщил, что сотрудники милиции пришли к нему домой рано утром и увезли «прямо из постели». Его задержали по ст.194 ч.1 «умышленное уничтожение или повреждение имущества в особо крупных размерах», по этой статье грозит или штраф, или до четырех лет за решеткой. Вероятно, дело связано с повреждением плитки на площади.

«На завтра уже меня вызывают», - сказал Данилюк, уточнив, что следователь даже не счет за нужное сообщить, по какому делу его вызывают и в качестве кого – еще свидетеля и уже обвиняемого.

Лишним свидетельством того, что власть развязала настоящий террор против активистов налогового майдана, Данилюк считает и задержание членов всеукраиснкого объединения «Тризуб».

«Все те ребята, кто был активным участником, кто охранял палаточный городок, кто был координатором протестных акций – все задержаны», - сказал Данилюк.

В связи с этим единственный способ остановить репрессии предприниматели видят проведении акции протеста 17 января под стенами Администрации президента.