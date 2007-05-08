Яценюк хочет видеть на выборах наблюдателей из Канады

7 мая, находясь с официальным визитом в Оттаве, министр иностранных дел Украины Арсений ЯЦЕНЮК посетил парламент Канады, где провел ряд встреч с канадскими политиками и парламентариями.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе МИД, в частности, А.ЯЦЕНЮК встретился со спикером Палаты общин парламента Канады Питером МИЛЛИНКЕНОМ, руководством парламентской Группы дружбы Украина-Канада и лидером оппозиции, председателем Либеральной партии Стефаном ДИОНОМ.

В ходе встреч министр А.ЯЦЕНЮК детально проинформировал канадскую сторону о развитии внутриполитической ситуации в Украине, обратив внимание на демократический процесс урегулирования существующих проблем и достижение согласия между Президентом и премьер-министром относительно необходимости проведения досрочных выборов. Министр сообщил также о заинтересованности Украины в участии международных наблюдателей на парламентских выборах и готовности пригласить, в том числе и канадских наблюдателей, как только будут определены сроки проведения выборов.

Значительное внимание во время встреч стороны посвятили вопросу межпарламентского сотрудничества, в частности, работе созданной 2006 году Группы межпарламентской дружбы Канада-Украина и ее участия как в развитии двусторонних отношений с Украиной, так и поддержке демократических процессов в нашем государстве. Стороны обменялись мнениями относительно опыта работы парламентов, проведения досрочных избирательных кампаний, поиска новых форм и механизмов интенсификации двусторонних отношений.

Отдельное внимание было посвящено вопросу Голодомора 1932-33 гг. в Украине. В этом контексте глава украинского внешнеполитического ведомства передал спикеру канадского парламента письмо Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, в котором содержится обращение о предоставлении всевозможного содействия действиям Украины и других государств в процессе признания на международном уровне Голодомора 1932-33 гг. актом геноцида против украинского народа.