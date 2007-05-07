Коммунисты выдвинули ультиматум

Коммунисты требуют внести изменения в Конституцию Украины, которые бы позволяли парламенту самораспускаться, а уже потом идти на выборы.

Как передает корреспондент УНИАН, в интервью журналистам лидер Коммунистической партии Украины Петр СИМОНЕНКО отметил, что у коммунистов - самая конструктивная позиция, поскольку они предлагают вернуть весь процесс в конституционное русло.

В частности, по его словам, коммунисты убеждены, что необходимо начинать переговоры с того, что выборы должны быть законными и конституционными. А для этого, отметил лидер КПУ, необходимо внести изменения в Конституцию, в частности норму, которая предусматривает возможность самороспуска Верховной Рады.

«Другого пути просто нет, поскольку Конституционный Суд заблокирован, и, исходя из того, какой незаконный указ издал Президент, нельзя начинать процесс выборов», - сказал П.СИМОНЕНКО.

Он также отметил, что не видит ничего сложного в том, что для внесения изменений в Конституцию необходимо провести, по меньшей мере, две сессии парламента: «Разве мы с вами не должны думать о том, что главное сегодня – поставить в первую очередь заслон незаконным действиям, которые приведут к перманентному разрушению законодательного поля и перманентному процесса отставки ВР (и для следующего парламента также). Когда сегодня возникают основания, что Президент может когда угодно находить мотивы для отстранения законодательной ветви власти – это реальная угроза демократии в обществе», - сказал П.СИМОНЕНКО.

На вопрос, соглашается ли Партия регионов с позицией коммунистов, П.СИМОНЕНКО ответил утвердительно: «Да, мы сначала договорились, когда работали над проектом постановления, что именно наше постановление предусматривает, что мы должны внести изменения в Конституцию, и после того начать процесс изменений к тому или другому закону».

Отвечая на вопрос, поддерживают ли коммунисты идею досрочных выборов, он заявил, что “коммунисты - за законность проведения выборов”.

П.СИМОНЕНКО также выразил убеждение, что необходимо создать равные условия для всех партий, которые будут принимать участие в выборах.

Он считает, что 5 партий, которые сегодня находятся в парламенте, не могут узурпировать право принимать решение относительно проведения досрочных выборов, и поэтому после наработки рабочей группой пакета документов необходимо собрать за круглым столом все политические силы и провести с ними переговоры.

П.СИМОНЕНКО также заявил, что коммунисты продолжают требовать, чтобы были проведены одновременные президентские и парламентские выборы.