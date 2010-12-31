Жалобу Луценко на арест суд рассмотрит уже в следующем году

Апелляционный суд Киева 4 января должен рассмотреть жалобу адвоката Игоря ФОМИНА на решение Печерского районного суда столицы об изменении меры пресечения бывшему министру внутренних дел Юрию ЛУЦЕНКО с подписки о невыезде на удержание под стражей.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе политической партии «Народная самооборона», судебное заседание должно начаться в 11.00.

Как сообщал УНИАН, Ю.ЛУЦЕНКО был задержан 26 декабря подразделением СБУ «Альфа» возле своего дома в Киеве.

Ранее Ю.ЛУЦЕНКО было предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины (завладение государственным имуществом в особо крупных размерах путем злоупотребления служебным положением, по предварительному сговору группой лиц) и ч. 3 ст. 365 УК Украины (превышение служебных полномочий, повлекшее тяжелые последствия).

27 декабря Генеральная прокуратура сообщила, что возбудила в отношении Ю.ЛУЦЕНКО еще одно уголовное дело - по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

29 декабря адвокат заявил, что Ю.ЛУЦЕНКО предъявленное обвинение в злоупотреблении властью по новому уголовному делу, возбужденному в результате расследования дела об отравлении экс-президента Виктора ЮЩЕНКО. Как сообщил адвокат, из дела об отравлении В.ЮЩЕНКО выделен отдельный эпизод, по которому возбуждено уголовное дело, и Ю.ЛУЦЕНКО предъявлено обвинение по ст. 364 ч. 3 Уголовного кодекса Украины.