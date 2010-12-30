Запад Украины мечтает о новом «Майдане»?

На Западе Украины зреют новые протестные настроения. Треть опрошенных львовян считают, что вскоре может восстать новый «Майдан» образца 2004-го года Такие результаты обнародовала социологическая группа „Рейтинг”.

С тем, что в Украине назревают протестные настроения согласились свыше 40 процентов опрошенных львовян. Причем, 32 процента верят, что эти настроения могут вылиться в массовую акцию протеста вроде «Оранжевой революции» 2004-го года. Среди активно настроенных преобладают сторонники „Батькивщины”, „Свободы” и „Фронту змин”, хотя и среди регионалов есть довольно много таких, которые не исключают возможности масштабных акций. В комментарии Deutsche Welleполитический эксперт Игорь Балинский отметил, что эта реакция жителей западных регионов является обобщенным комплексом потерь и разочарований, реакция на социо-культурные и экономические аспекты. В конечном итоге, говорит эксперт, это отражение понижения индекса политических свобод, к чему запад Украины очень чувствительнен. „Это своеобразная форма пассивного протеста, который будет иметь психологический эффект. Это скорее декларация намерений, информационная угроза власти, и не более. Считаю, что путь от декларации до реального майдана невыполним”, говорит Балинский.

Он объясняет, что украинцы легко поднимаются, но эти акции являются непродолжительными без надлежащей организации и финансирования. Подтверждением потому был „Налоговый майдан”. И один из важных аспектов – это отсутствие политической силы и фигуры, вокруг которых бы сплотились украинцы и которым бы доверяли, как это было в 2004-м, отметил политолог. Без этого «Майдан» не будет иметь конкретных последствий для власти. В то же время, политолог считает, что власть таки отреагирует на эти цифры, потому что пристально отслеживает настроения на Западе. Здесь реакция возможна двумя путями, рассуждает Балинский. Первый – это карательный: изоляция активных деятелей, и другой – сугубо информационный.