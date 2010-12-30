В рейтинге демократии стран мира Украина опустилась на 14 строк

В рейтинге демократии стран мира за 2010 год Democracy Index 2010 Украина заняла 67 место, то есть опустилась на 14 пунктов вниз, по сравнению с 2008 годом (53 место).

Авторы исследования считают, что «демократические достижения, которые произошли в результате Оранжевой революции, сейчас находятся под угрозой».

В Украине зафиксирован наибольший регресс в демократии среди всех стран Европы, она занимает «почетное» седьмое место среди стран мира, в которых наблюдается самый большой упадок демократии, – после Мадагаскара, Фиджи, Ирана, Эфиопии, Египта и Гамбии.

Также по итогам 2010 года Украина потеряла неформальный статус «лучшего среди худших» на постсоветском пространстве, пропустив вперед Молдову.

Больше всего ухудшились показатели Украины в категориях «функционирование правительства», «избирательный процесс и плюрализм», «политическая культура» и «участие в политическом процессе».

В частности, по показателю «эффективность функционирования правительства» Украина в своей группе стран находится на уровне Ганы, Доминиканской Республики, Филиппин и Перу и уступает таким странам, как Лесото, Мали, Намибия, Папуа-Новая Гвинея, Монголия, Суринам, Ямайка и другим.

По мнению исследователей, эффективнее, чем украинское правительство, действовали даже правительства стран, которые входят в более низкую категорию «гибридных режимов», в частности, Гондурас, Бангладеш, Камбоджа, Замбия и Малави.

Democracy Index 2010 подготовлен специалистами Economist Intelligence Unit – аналитического подразделения, который входит в группу известного журнала «Экономист». Ситуация в странах оценивалась по состоянию на ноябрь 2010 года.