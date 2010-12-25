Азаров говорит, что ему уже и неинтересно, придут ли деньги от МВФ

В Украине на сегодняшний день нет острой необходимости в неотложном получении средств очередного транша Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге журналистам заявил премьер-министр Николай АЗАРОВ после открытия автомобильного движения на Жулянском путепроводе в Киеве.

«Мы сейчас находимся не в том положении и не в той ситуации, когда мы с дрожью думаем - пришли деньги или не пришли. Я даже не знаю, и меня это не очень интересует, между прочим. Честное слово говорю, не знаю, и меня это не очень интересует. У нас абсолютно надежная финансовая ситуация», - сказал Н.АЗАРОВ.

При этом он отметил, что позитивное решение МВФ о выделении транша свидетельствует о том, что эта ведущая в мире финансовая организация позитивно оценила деятельность правительства, в отличие от оппозиции.

Вместе с тем премьер все же отметил, что поинтересуется сегодня, поступили ли деньги очередного транша.

«Приеду сейчас (в Кабмин – УНИАН) и поинтересуюсь. Они должны поступить. Но если они не поступили, тоже ничего страшного нет. Целее деньги будут, кстати», - сказал Н.АЗАРОВ.

Как сообщал УНИАН, Совет директоров Международного валютного фонда (МВФ) на заседании 22 декабря принял решение о выделении Украине второго транша кредита stand-by в объеме 1 млрд. SDR, что составляет 1,5 млрд. долл.

Первый заместитель исполнительного директора МВФ Джон ЛИПСКИ заявил, что в МВФ удовлетворены выполнением Украиной программы сотрудничества с Фондом. «Власть страны и в дальнейшем настроена на своевременное проведение реформ в фискальном, топливно-энергетическом и финансовом секторах, что необходимо для достижения целей программы», - отметил он.