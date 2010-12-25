СБУ изучает дело с «каретами скорой» от Тимошенко

В Луганской области прокуратура и СБУ проводят проверки по поводу передачи сельским больницам специализированных медицинских автомобилей, которые были закуплены правительством Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Луганской областной организации партии ВО «Батьківщина».

«Сельские больницы Луганской области получили 11 автомобилей марки Opel combo в период премьерства Юлии ТИМОШЕНКО. Автомобили закупили в рамках госпрограммы помощи сельской медицине. Эти авто используют врачи, чтобы посетить пациентов, которые живут вдалеке от больниц или по другим причинам не могут добраться до медицинского заведения. Сейчас мы располагаем информацией, что прокуратура и СБУ получили задание искать в этом социальном деле политические подтексты», - заявила председатель Луганской областной организации партии ВО «Батьківщина» Ирина ВЕРИГИНА.

По этому поводу, по ее словам, председателей партийных организации «Батьківщини» вызывают в прокуратуру. Партийцы считают, что это очередная политическая манипуляция, организованная действующей властью: правительство Ю.ТИМОШЕНКО выполняло свои предвыборные обещания и реализовывало социальные программы. В партии не понимают, почему закупке этих автомобилей пытаются приписать формат политической агитации.

«Именно такие вопросы относительно агитационного подтекста ставят представителям СМИ, главным врачам, председателям парторганизаций, - рассказывает И.ВЕРИГИНА. – Мы хотели бы тогда поставить вопрос действующей власти: почему они, приходя к власти, покупают автомобили для милиции, почему они идут по пути ТИМОШЕНКО и покупают из бюджета машины для инвалидов и медицинских учреждений? Если действия правительства ТИМОШЕНКО будут расценены как политическая агитация, то можно будет каждый шаг действующей власти так же расценивать - как агитационно-пропагандистскую работу в интересах Партии регионов за счет украинского бюджета».

Как сообщал УНИАН, Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по факту закупки 1 тыс. автомобилей в кредит под государственные гарантии, предоставленные Кабинетом министров Ю.ТИМОШЕНКО.

Генеральный прокурор Виктор ПШОНКА сообщил, что, по данным проведенных экспертиз, автомобили были приобретены по цене, завышенной на 50 млн. грн.

При этом они не подходят для использования как автомобили “скорой помощи”, заявил В.ПШОНКА.