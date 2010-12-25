Янукович объяснил, почему Тимошенко еще на свободе

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ рассказал, что взятие подписки о невыезде с экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО было принято на коллегии Генеральной прокуратуры вместо более жесткого решения.

Об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV та “Украина”, сославшись на то, что ему об этом "стало известно".

Президент уточнил, что решение о применении к Тимошенко подписки о невыезде Генпрокуратурой принималось на коллегии, которую специально созвал Виктор ПШОНКА.

В.ЯНУКОВИЧ сообщил, что следователи предлагали задержать экс-премьера, но генпрокурор настоял, чтобы ограничиться решением о подписке.

"Следователи предложили направить эти материалы в суд для получения согласия на задержание. Следователи предложили. Это мне стало известно. Точка зрения, в том числе генпрокурора, была не идти на этот шаг, а взять просто подписку, - рассказал он, уточнив: - Чтобы создать условия, чтобы у Юлии Владимировны были все возможности для защиты".