Янукович: шансов вступить в Таможенный союз нет

21:57, 24 декабря 2010
Политика
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"Мы никогда не найдем 300 голосов"

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ признает, что власть никогда не найдет 300 голосов в Верховной Раде для ратификации решения о вступлении государства в Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

Об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV и “Украина”.

«Это, в первую очередь, если принимать такое решение, это значит, перед ратификацией такого соглашения – если оно даже и будет подписано, например – мы должны внести изменения в Конституцию. Как?..» - отметил Президент.

Поэтому, по его словам, «естественно, должно собраться 300 голосов в парламенте».

«Изучение этого вопроса сегодня – мы его изучали в парламенте – не дает никаких шансов. Шансов – нуль принять эти изменения в Конституцию. То есть мы 300 голосов никогда не найдем», - считает В.ЯНУКОВИЧ.

Как сообщал УНИАН, 26 ноября с.г. Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ заявил о возможности вступления Украины в Таможенный союз РФ, Беларуси и Казахстана.

Справка УНИАН. С 1 января 2010 в рамках Евразийского экономического сообщества (ЕврАзЭС) действует Таможенный союз России, Беларуси и Казахстана.

6 июля 2010 вступил в силу Таможенный кодекс Таможенного союза.

Следующая контрольная дата в мероприятиях ТС - 1 июля 2011. В этот день таможенные границы между Россией и Казахстаном, а также между Россией и Беларусью должны полностью исчезнуть.

С 1 января 2012 страны объединятся в едином экономическом пространстве, на котором будут применяться единые принципы работы бизнеса. Кроме того, лидеры стран планируют создать единое валютное пространство на территории Таможенного союза.

 

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