Янукович не уверен, что дело Тимошенко будет доведено до суда

Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ выражает неуверенность, что уголовное дело, возбужденное против экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО, будет доведено до суда.

Об этом он заявил в интервью телеканалам “Интер”, ICTV та “Украина”.

«Если у нас будут неприкосновенные лица – в нашей стране не будет никакой демократии. Потому все перед законом должны отвечать», - сказал глава государства.

Он отметил, что у «Юлии Владимировны есть все возможности себя защитить».

«Я не могу останавливать этот процесс и говорить: вы там, вот эти дела расследуйте, а эти – нет. Ни в коем случае это делать нельзя. У главы государства нет таких полномочий», - также отметил В.ЯНУКОВИЧ.

«Я не уверен в том, что будет суд. Я вам скажу так... Я не уверен в этом. Если в ходе следствия будут доказаны факты того, что она не виновна, этот вопрос снимется сам. А, естественно, если будет суд, конечно, мы заинтересованы в том, чтобы он был справедливым, чтобы были все доказательства», - сказал В.ЯНУКОВИЧ.