Литвин считает, что его хотят припугнуть отставкой

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН считает, что его хотят припугнуть, ставя вопрос об обставке с поста руководителя парламента.

Об этом он сказал в интервью газете «Коммерсанть».

Отвечая на вопрос не хочется ли ему после 16 декабря уйти в отставку самому, В.ЛИТВИН сказал: «Мне много чего хочется. Это мое личное, с которым я живу, и буду жить». Он подчеркнул: «Исхожу из того, что у меня есть определенный опыт и искусство находить компромисс даже, казалось бы, в тупиковых ситуациях. Да, я всегда отвечаю за все, что бы ни происходило в Верховной раде, но брать полностью на себя вину за то, к чему не имею отношения, я не собираюсь». Он сказал: «Чувство вины мне пытаются привить уже долгие годы, но этого не будет». Председатель ВР подчеркнул, что если у кого-то есть намерения отправить его в отставку, то нужно не заявлять о них, а действовать соответствующим образом. «Если вопрос о моей отставке будет включен в повестку дня, в чем я очень сомневаюсь, у меня будет возможность рассказать о том, что я сделал, как эту Верховную Раду из мертвых воскресил! Поверьте, я – боец. Рассматриваю такую постановку вопроса как попытку припугнуть. Лет, наверное, семь назад, я, может, и терял бы сознание от таких заявлений, но теперь – нет», - сказал В.ЛИТВИН.

Он еще раз подчеркнул, что несет полную ответственность за ВР. При этом сказал: «Проще было бы сказать, что ни за что не отвечаю и умываю руки. Но я же не Понтий Пилат!». По его словам, 16 декабря он «занимался уговорами, причем в большей степени мне приходилось уговаривать представителей большинства, чтобы они соглашались со всем тем, что предлагали представители фракции "БЮТ-Батьківщина". При этом подчеркнул, что когда те соглашались с одним требованием блокирующих трибуну, они выдвигали следующее.

В.ЛИТВИН сказал, что во время, так называемого, штурма, «был в кабинете, работал и не предполагал обострения ситуации». Комментируя разговоры о том, что он дал команду отрыть двери для штурма президиума, В.ЛИТВИН сказал, что двери, ведущие в президиум «не были заперты на ключ». «А во-вторых, не царское это дело – давать охране указание отдавать кому-то ключи! Еще раз скажу: после того как блокирующие закрылись изнутри, никакого закрывания дверей не было», - добавил он. При этом заметил: «Вы себе представьте, что было бы, если бы охрана в 18.00 позакрывала все двери? Им что, надо было ведра поставить депутатам, которые там оставались? Думаю, понятно, для чего ведра». В.ЛИТВИН сказал, что «все эти заявления о том, что глава парламента давал какие-то указания, – от бессилия». «И от нежелания подтвердить то, что меня целый день водили за нос, а установка была заблокировать работу парламента до Нового года», - добавил он.

В.ЛИТВИН считает, что, говоря о событиях 16 декабря, «утверждать, что виновата одна сторона, абсолютно неправильно». «Много говорят о непропорциональном применении силы, но с другой стороны – как квалифицировать захват института государственной власти? Почему мы не говорим, что это в корне неправильная позиция? У нас были блокирования, но не было баррикад. Так что говорить, что в этой ситуации есть виновники, а есть праведники, неправильно», - добавил он.

В.ЛИТВИН считает, что уйти от нынешней ситуации в ВР можно, приняв закон о мажоритарной избирательной системе. «Если бы это случилось, я двумя руками голосовал бы за то, чтобы у нас как можно быстрее прошли выборы в парламент. Поверьте, тогда мы забыли бы о том, что Рада когда-то являлась очагом напряжения», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, 16 декабря депутаты из фракции «БЮТ-Батьківщина» блокировали работу парламента. Вечером депутаты от Партии регионов ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые входят руководители Верховной Рады, избили депутатов от “БЮТ-Батьківщини” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых депутатов из фракции “БЮТ-Батьківщина” - Владимира БОНДАРЕНКО, Евгения СУСЛОВА, Василия КРАВЧУКА, Михаила ВОЛЫНЦА и Юрия ГНАТКЕВИЧА - с травмами забрала “скорая помощь”.

21 декабря прокуратура Киева по материалам доследственной проверки относительно событий 16 декабря в сессионном зале Верховной Рады возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 344 Уголовного кодекса Украины (вмешательство в деятельность государственного деятеля).