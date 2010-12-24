Интеллигенция требует от Януковича прекратить преследование Тимошенко
Потому что за нее 12 млн. проголосовали
Представители украинской интеллигенции требуют прекратить политические преследования лидера оппозиции, председателя партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.
Об этом говорится в переданном УНИАН открытом обращении представителей украинской интеллигенции в защиту Ю.ТИМОШЕНКО. Документ подписали Иван ДЗЮБА, Дмытро ПАВЛЫЧКО, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Юрий ЩЕРБАК, Игорь ЮХНОВСКИЙ, Мария МАТИОС, Юрий АНДРУХОВИЧ, Николай ЖУЛИНСКИЙ - всего 32 чел.
“15 декабря 2010 года демократия в Украине претерпела жестокий удар. Это дата, начиная с которой политические преследования набрали качественно нового значения и угрожающего размаха. Свобода растоптана, диктатура Партии регионов показала свое настоящее лицо. До сих пор команда ЯНУКОВИЧА пыталась запугать оппозицию и гражданское общество тихими репрессиями и арестами. А теперь, когда Генеральная прокуратура предъявила обвинение с подпиской о невыезде лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, человеку, за которого на президентских выборах проголосовало двенадцать миллионов граждан Украины, власть продемонстрировала дерзкое намерение окончательно уничтожить реальную оппозицию, перейти к авторитарному правлению в государстве”, - отмечается в обращении.
Представители украинской интеллигенции считают, что очевидной является абсурдность и политическая мотивированность обвинения, выдвинутого лидеру партии “Батьківщина”.
“Уголовное дело против Юлии ТИМОШЕНКО построено только на том, что вроде бы она в разгар экономического кризиса использовала для выплаты пенсий средства от квот за выбросы парниковых газов. И хотя Государственное казначейство подтверждает, что все эти средства до последней копейки до сих пор остаются на его счетах, власть угрожает ТИМОШЕНКО лишением свободы на срок от 7 до 10 лет”, - сказано в документе.
Представители украинской интеллигенции считают, что Президент поручил генеральному прокурору возбудить против Ю.ТИМОШЕНКО дело, чтобы отстранить ее от политической деятельности и уничтожить оппозицию.
“Виктор ЯНУКОВИЧ понимает, что именно Юлия ТИМОШЕНКО будет его главным конкурентом на будущих парламентских и президентских выборах, что именно Юлия ТИМОШЕНКО является олицетворением настоящего сопротивления антиукраинской и антидемократической политике, которую проводит нынешний режим”, - убеждены подписанты обращения.
Они также отмечают, что украинский народ имеет горький, трагический опыт пребывания под властью единственного “безошибочного” ленинско-сталинского режима. Мы помним, что уничтожение свободы и альтернативы в политике обернулось для народа бесправием, бедностью, голодоморами, унижением достоинства, духовности, русификацией.
“Сегодня мы стоим на пороге времени, когда все, что мы пережили в ХХ ст., начинает повторяться. Снова господствует одна партия, оказывается политическое давление на общество и СМИ, преследуется оппозиция, процветает беззаконие и коррупция, власть сдает национальные интересы и разрушает фундаменты украинской идентичности и государственной независимости Украины. Бандитское избиение в Верховной Раде депутатов из партии “Батьківщина” депутатами из Партии регионов еще раз свидетельствует, что “регионалы” ведут себя на украинской земле как оккупанты”, - убеждены представители украинской интеллигенции.
Они требуют от Президента Украины немедленно “положить конец политическим репрессиям, избавиться от депутатов-бандитов из своего окружения, обеспечить сохранение демократии, соблюдения законности и прав человека в стране”, а также прекратить политические преследования Ю.ТИМОШЕНКО.