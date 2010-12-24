Интеллигенция требует от Януковича прекратить преследование Тимошенко

Представители украинской интеллигенции требуют прекратить политические преследования лидера оппозиции, председателя партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Об этом говорится в переданном УНИАН открытом обращении представителей украинской интеллигенции в защиту Ю.ТИМОШЕНКО. Документ подписали Иван ДЗЮБА, Дмытро ПАВЛЫЧКО, Левко ЛУКЬЯНЕНКО, Мирослав ПОПОВИЧ, Юрий ЩЕРБАК, Игорь ЮХНОВСКИЙ, Мария МАТИОС, Юрий АНДРУХОВИЧ, Николай ЖУЛИНСКИЙ - всего 32 чел.

“15 декабря 2010 года демократия в Украине претерпела жестокий удар. Это дата, начиная с которой политические преследования набрали качественно нового значения и угрожающего размаха. Свобода растоптана, диктатура Партии регионов показала свое настоящее лицо. До сих пор команда ЯНУКОВИЧА пыталась запугать оппозицию и гражданское общество тихими репрессиями и арестами. А теперь, когда Генеральная прокуратура предъявила обвинение с подпиской о невыезде лидеру партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО, человеку, за которого на президентских выборах проголосовало двенадцать миллионов граждан Украины, власть продемонстрировала дерзкое намерение окончательно уничтожить реальную оппозицию, перейти к авторитарному правлению в государстве”, - отмечается в обращении.

Представители украинской интеллигенции считают, что очевидной является абсурдность и политическая мотивированность обвинения, выдвинутого лидеру партии “Батьківщина”.

“Уголовное дело против Юлии ТИМОШЕНКО построено только на том, что вроде бы она в разгар экономического кризиса использовала для выплаты пенсий средства от квот за выбросы парниковых газов. И хотя Государственное казначейство подтверждает, что все эти средства до последней копейки до сих пор остаются на его счетах, власть угрожает ТИМОШЕНКО лишением свободы на срок от 7 до 10 лет”, - сказано в документе.

Представители украинской интеллигенции считают, что Президент поручил генеральному прокурору возбудить против Ю.ТИМОШЕНКО дело, чтобы отстранить ее от политической деятельности и уничтожить оппозицию.

“Виктор ЯНУКОВИЧ понимает, что именно Юлия ТИМОШЕНКО будет его главным конкурентом на будущих парламентских и президентских выборах, что именно Юлия ТИМОШЕНКО является олицетворением настоящего сопротивления антиукраинской и антидемократической политике, которую проводит нынешний режим”, - убеждены подписанты обращения.

Они также отмечают, что украинский народ имеет горький, трагический опыт пребывания под властью единственного “безошибочного” ленинско-сталинского режима. Мы помним, что уничтожение свободы и альтернативы в политике обернулось для народа бесправием, бедностью, голодоморами, унижением достоинства, духовности, русификацией.

“Сегодня мы стоим на пороге времени, когда все, что мы пережили в ХХ ст., начинает повторяться. Снова господствует одна партия, оказывается политическое давление на общество и СМИ, преследуется оппозиция, процветает беззаконие и коррупция, власть сдает национальные интересы и разрушает фундаменты украинской идентичности и государственной независимости Украины. Бандитское избиение в Верховной Раде депутатов из партии “Батьківщина” депутатами из Партии регионов еще раз свидетельствует, что “регионалы” ведут себя на украинской земле как оккупанты”, - убеждены представители украинской интеллигенции.

Они требуют от Президента Украины немедленно “положить конец политическим репрессиям, избавиться от депутатов-бандитов из своего окружения, обеспечить сохранение демократии, соблюдения законности и прав человека в стране”, а также прекратить политические преследования Ю.ТИМОШЕНКО.