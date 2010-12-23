УНП требует вернуть 75% арендуемой ЧФ земли

Украинская народная партия требует вернуть в собственность Украины 75% земли, арендованной Черноморским флотом Российской Федерации в Севастополе и Крыму, что, вопреки Соглашению о статусе ЧФ, не используется или используется не по целевому назначению.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе партии, об этом заявил председатель Крымской организации УНП Олег ФОМУШКИН, комментируя слова председателя Севастопольской городской государственной администрации Валерия САРАТОВА, что из 3 тыс. 300 гектаров земли, которые Россия арендует в Севастополе, ЧФ РФ реально нужны лишь 800 гектаров, а остальные можно использовать для инвестиционных проектов.

Кроме того, по словам О.ФОМУШКИНА, лишь по официальным данным МИД Украины, ЧФ РФ самовольно захватил участки земли, акватории, имущественные комплексы и другие фонды, а это - 75 земельных участков площадью более 150 гектаров, 86 объектов, которые используются безосновательно на бесплатной основе.

«В соответствии с Соглашением между Российской Федерацией и Украиной о статусе и условиях пребывания Черноморского флота Российской Федерации на территории Украины, земельные участки, которые используются российской стороной не по целевому (не для нужд флота) назначению, возвращаются в собственность украинской стороны», - считает председатель Крымской УНП.

Политик заметил, что «опираясь на поддержку администрации Севастополя, под видом строительства жилья для военнослужащих, ЧФ за символическую цену уже давно распродавал многие земли российским коммерсантам, чем также грубо нарушались подписанные соглашения”. „Поэтому, фактически, городская администрация Севастополя призывает узаконить незаконное использование Россией украинской земли под прикрытием «инвестиционных проектов». Господин САРАТОВ стремится отдать россиянами, как минимум, 2500 гектаров бесценной севастопольской земли уже не для военных, а коммерческих целей», - уверен политик.

«УНП требует от украинской стороны в единоличном порядке провести инвентаризацию всех земельных участков и инфраструктуры, которая находится в аренде ЧФ РФ, чтобы, наконец, задокументировать нецелевое использование земли и начать процедуру возвращения ее в полную собственность Украины», - подытожил О.ФОМУШКИН.