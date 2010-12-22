Тимошенко опять вызывают в Генпрокуратуру

Сегодня, 22 декабря, на 11.00 лидера партии «Батьківщина» Юлию ТИМОШЕНКО вызывают на допрос в Главное следственное управление Генеральной прокуратуры (ул. Борисоглебская, 18/17).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе БЮТ.

Как сообщалось, в понедельник, 20 декабря, Ю.ТИМОШЕНКО было предъявлено обвинение в том, что она в должности премьер-министра в разгар мирового финансово-экономического кризиса, «действуя преднамеренно, из личных интересов», приняла решение «относительно использования части средств, которые поступили от продажи квот на выбросы парниковых газов и имели целевое назначение, на покрытие расходов государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

Телефоны для справок: 067-230-17-05, 067-656-52-40, 527-70-84.