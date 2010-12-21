Грач пожаловался Контрольной комиссии КПУ на свое исключение

Народный депутат Украины Леонид ГРАЧ просит Центральную контрольную комиссию (ЦКК) КПУ пересмотреть решение президиума Центрального комитета КПУ о его исключении из рядов партии.

Об этом говорится в апелляции, направленной в ЦКК, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«Исключение меня из партии считаю необоснованным, противоречащим уставу КПУ, принятым в угоду Партии регионов, вознамерившейся разгромить республиканскую партийную организацию как активную политическую силу в Крыму», - отмечает Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, Президиум ЦК Компартии 16 декабря исключил Л.ГРАЧА из партии и фракции КПУ, а также принял решение о роспуске крымского рескома.

Такие решения стали реакцией на внеочередной пленум рескома, избравший 14 декабря главой комитета партии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».