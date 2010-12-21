Присяжнюк говорит, что вывел Киевщину с 24-го на 8-е место в Украине

Глава Киевской облгосадминистрации Анатолий ПРИСЯЖНЮК утверждает, что ему и его команде в этом году удалось по социальным показателям вывести столичную область с 24-го на 8-е место среди областей Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на пресс-конференции в Киеве, подводя итоги работы облгосадминистрации, которую он возглавил в апреле текущего года.

«В начале апреля, когда я принял область, она по социально-экономическим показателям была на 24-м месте в Украине. На сегодняшний день область находится в первой десятке – на 8-м месте. Но я этим себя не успокаиваю, потому что очень много осталось нерешенных социально-экономических и жизненных проблем», - сказал А.ПРИСЯЖНЮК.

В подтверждение своих слов он привел статистические данные. В частности, по словам А.ПРИСЯЖНЮКА, с весны этого года удалось трудоустроить 22 тысячи граждан, что больше на 23% показателей в прошлом году. Кроме того, удалось увеличить приблизительно на 18% поступления в Пенсионный фонд (почти до 4 млрд. грн.).

Кроме того, отметил губернатор, Киевская область занимает первое место в Украине по суммам отчислений в государственный и местные бюджеты. На этом же месте, сказал А.ПРИСЯЖНЮК, регион находится в вопросе погашения задолженности по заработной плате.

Также А.ПРИСЯЖНЮК отметил, что в этом году удалось газифицировать 18 сел, и руководство облгосадминистрации рассчитывает в следующем году полностью закрыть этот вопрос.

Кроме того, сказал губернатор, за время его управления регионом были сданы в эксплуатацию поликлиники в Ирпене и Броварах, а также 6 общеобразовательных школ.

На будущей неделе запланировано введение в действие общеобразовательной школы в Бородянском районе, медицинского заведения и жилого дома в Макаровском районе и др., добавил А.ПРИСЯЖНЮК.