В Верховной Раде наконец началось заседание

В Верховной Раде началось пленарное заседание.

Как передает корреспондент УНИАН, представители фракций с трибуны парламента выражают свои позиции относительно ситуации, сложившейся в парламенте.

Председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил депутатам работать сегодня без перерыва, который должен был быть объявлен с 12.00 до 12.30, поскольку перерыв для консультаций длился час вместо получаса.

Как сообщал УНИАН, в работе ВР по требованию фракций «БЮТ-Батьківщина» и “Наша Украина – Народная самооборона” был объявлен перерыв для проведения консультаций.