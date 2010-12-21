В Верховной Раде наконец началось заседание
11:57, 21 декабря 2010Политика
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Перерыв длился час вместо половины
В Верховной Раде началось пленарное заседание.
Как передает корреспондент УНИАН, представители фракций с трибуны парламента выражают свои позиции относительно ситуации, сложившейся в парламенте.
Председатель ВР Владимир ЛИТВИН предложил депутатам работать сегодня без перерыва, который должен был быть объявлен с 12.00 до 12.30, поскольку перерыв для консультаций длился час вместо получаса.
Как сообщал УНИАН, в работе ВР по требованию фракций «БЮТ-Батьківщина» и “Наша Украина – Народная самооборона” был объявлен перерыв для проведения консультаций.
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