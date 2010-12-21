Сторонники Тимошенко провели акции протеста по Украине

Сторонники лидера ВО "Батьківщина" Юлии Тимошенко, против которой Генеральная прокуратура выдвинула обвинение в выплате пенсий за счет денег, предназначенных на экологические цели, провели акции протеста по Украине.

В Ровно

Несколько десятков активистов областной организации ВО «Батьківщина» пикетировали прокуратуру Ровенской области с протестом против преследования властью экс-премьер-министра, лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, пикетчики держали лозунги «Руки прочь от Юлии Тимошенко!», «Нет - политическим репрессиям!».

Как сообщил журналистам заместитель председателя РОО ВО «Батьківщина» Александр ПИЧЕНКО, преследование Ю.ТИМОШЕНКО является исключительно политическим заказом нынешней власти.

По его мнению, «этими репрессивными методами ЯНУКОВИЧ и компания лишь помогают украинскому народу объединиться, ведь все видят, что эта власть является антиукраинской и имеет цель уничтожить независимость Украины».

Участники пикета подписались под заявлением к прокурору области Василию ПРИСЯЖНЮКУ и генеральному прокурору Украины Виктору ПШОНКЕ с требованием «прекратить выполнять антизаконные указания действующей власти и прекратить политические репрессии против лидера оппозиции Юлии ТИМОШЕНКО».

В заявлении также выражается убеждение, что совместными усилиями оппозиции и гражданского общества можно «защитить Украину от нынешней власти».

В Черновцах

Около 30 представителей ВО «Батьківщина» в Черновцах пикетировали помещение областной прокуратуры, протестуя против политических преследований Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, Черновицкий городской совет разрешения на проведение митинга не дал, поскольку, как отмечается в отказе, «заявление на проведение акции было подано с нарушением сроков».

Участники пикета приняли обращение к Президенту и генеральному прокурору Украины, в котором осудили политику проведения нынешней властью тотальных политических репрессий, преследование бывших должностных лиц и возбуждение уголовного дела против Ю.ТИМОШЕНКО.

Участники митинга выдвинули требование к Президенту и генпрокурору «немедленно прекратить фабрикование дел против оппозиции, наказать виновников побоища в Верховной Раде, неуклонно придерживаться законности и Конституции всем должностным лицам - от Президента и генпрокурора до малейшего чиновника – наравне с рядовыми гражданами Украины».

Буковинские участники митинга в защиту Ю.ТИМОШЕНКО заявили также, что «Батьківщина» будет противодействовать «этому беззаконию всеми возможными методами».

«Независимые украинские журналисты и эксперты, мировая пресса, европейские политики, Европейская народная партия, объединяющая партии, которые возглавляют президенты и премьеры ведущих стран Евросоюза, – все признают, что дело против ТИМОШЕНКО сфабриковано, что оно имеет сугубо политический характер и является проявлением политического террора против оппозиции», - отмечается в обращении.

«Черновицкую область не обошло давление на «Батьківщину». Активистов БЮТ увольняют с работы, вынуждают к выходу из «Батьківщини» и вступлению в Партию регионов, угрожают уничтожить бизнес, фальсифицируют выборы в местные советы и тому подобное. Все обращения по этому поводу в высшие органы власти до сих пор оставались без ответа», - говорится в обращении.

Работники милиции не препятствовали проведению несанкционированной акции. Это первый за последние 5 лет отказ партии «Батьківщина» со стороны Черновицкого городского совета в праве на проведение мирного собрания.

В Луцке

В Луцке сторонники “Батькивщины” пикетировали областную прокуратуру, протестуя против уголовного преследования лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, около 50 человек во главе с предыдущим председателем Волынского облсовета Анатолием ГРИЦЮКОМ стояли напротив дома областной прокуратуры с бело-сердечными флагами и плакатами: "Руки прочь от Юлии Тимошенко", "Нет - политическим репрессиям" и скандировали "Позор!".

Во время митинга А.ГРИЦЮК заявил, что власть боится оппозиции и украинского народа, а "соратников ТИМОШЕНКО хотят поставить на колени".

Среди митингующих также были бывший советник председателя облсовета Владимир БАНАДА, депутат Луцкого городского совета Аскольд ПЕКАРСКИЙ и другие.

В Днепропетровске

На центральной площади Днепропетровска несколько десятков представителей всеукраинского объединения „Батьківщина” провели пикет против криминального преследования лидера партии, экс-премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции держали лозунги „Руки геть від Тимошенко!”, „Геть азаровщину!”.

Во время короткого митинга ораторы отмечали, что преследование Ю.ТИМОШЕНКО свидетельствует о намерении нынешней украинской власти уничтожить оппозицию.

Как сообщили организаторы акции, проведение акции было запланировано перед зданием прокуратуры Днепропетровской области, однако Бабушкинский районный суд города своим решением запретил им собираться перед прокуратурой.

В Ивано-Франковске

В Ивано-Франковске активисты партии «Батькивщина» пикетировали прокуратуру области.

Как сообщили УНИАН в областной организации партии «Батькивщина», активисты и сторонники лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО требовали от прокуратуры прекратить ее преследовать.

Участники акции держали в руках плакать с надписями: «Руки прочь от Тимошенко!», «Нет - политическим репрессиям» и скандировали лозунги в поддержку своего лидера.

На импровизированном митинге выступили первый заместитель председателя облсовета Василий ГЛАДИЙ, депутат областного совета Александр ЛЕВИЦКИЙ, председатель фракции «Батькивщина» в областном совете Юрий РОМАНЮК, и другие. В своих выступлениях они отмечали «политическое преследование лидера оппозиции», «необоснованность возбуждение уголовного дела» и др.

Участники пикета приняли резолюцию на имя генерального прокурора Украины, в которой содержится требование прекратить политические репрессии и преследования оппозиции.

«Выражаем свое убеждение и обращаемся ко всем демократическим партиям, что единственной силой, которая может противостоять произволу и беззаконию действующей власти, является объединение всех демократических сил, консолидация здоровых сил общества, которые без пафоса и популизма готовы бороться с действующим режимом ЯНУКОВИЧА», - отмечается в резолюции.

В Херсоне

В Херсоне прошел митинг в поддержку лидера ВО «Батькивщина» Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, на митинг у здания прокуратуры Херсонской области собрались около 100 человек. По словам организаторов акции – областной организации ВО «Батькивщина», митинг проводится в поддержку законности и под лозунгом «Руки прочь от Юлии Тимошенко».

Сторонники экс-премьер-министра на мероприятие пришли с плакатами «Справедливость победит», «Руки прочь от Юлии», «Требуем прекратить политические репрессии» и др.

Главным выступающим на митинге стал народный депутат, председатель Херсонской облорганизации ВО «Батькивщина» Юрий ОДАРЧЕНКО, который обвинил действующую власть в политической расправе над лидером оппозиции и призвал митингующих выражать свой протест действиями власти в полный голос и какой-либо способом.

Место проведения акции, по словам Ю.ОДАРЧЕНКО, обусловлено тем, что именно органы прокуратуры стали инструментом власти, которым она пытается повлиять на оппозицию.

Во Львове

Во Львове возле областной прокуратуры состоялась акция протеста под лозунгом «Руки прочь от Тимошенко!», инициированная представителями партии «Батькивщина».

Как передает корреспондент УНИАН, участие в пикетировании приняли активисты партии и народные депутаты от «БЮТ-Батькивщины» Степан КУРПИЛЬ, Александр ГУДЫМА, Андрей ШКИЛЬ и Михаил КОСИВ.

Участники акции скандировали: «Українців – не здолати, всіх не кинути за грати», держа плакаты с надписями: «Руки прочь от Тимошенко!», «Нет - политическим репрессиям!».

Как заявил во время акции председатель Львовской областной партийной организации “Батькивщины” Роман ИЛИК, «в Украине происходит беспрецедентный политический террор, цель которого - уничтожить оппозицию», поэтому сегодня Юлию ТИМОШЕНКО снова вызывают в Генеральную прокуратуру Украины.

Он заявил, что “против лидера «Батькивщины» Ю.ТИМОШЕНКО сфабриковано уголовное дело, преследуются бывшие министры и политические оппоненты, в стенах Верховной Рады по-бандитски расправляются с депутатами. Реанимируются дела участников акции «Украина без Кучмы» в 2001 году, начат сбор материалов против участников Майдана предпринимателей, сотрудники правоохранительных органов задерживают журналистов. Впервые за многие годы происходит превращение силовых органов в инструмент жестокого террора...”.

Р.ИЛИК отметил, что представители БЮТ сегодня пришли под областную прокуратуру, чтобы обратить на это внимание и призвать работников прокуратуры не становиться сторонниками нового тоталитарного режима.

Участники пикетирования передали обращение в прокуратуру Львовской области, в котором, в частности, отмечается, что «прокуратура, которая должна была бы защищать права граждан и не допускать их нарушения, превратилась в карательный орган власти. Мы обращаемся к работникам прокуратуры Львовской области с призывом встать на защиту демократии, не принимать участия в карательных акциях власти».

“Львовская «Батькивщина» будет делать все возможное, чтобы привлечь внимание мировой общественности к тем процессам, которые происходят в Украине. Во всех местных советах, где представлена «Батькивщина», инициировано принятие соответствующих обращений, мы готовы прибегнуть к бессрочным акциям протеста, требуя прекратить репрессии против Ю.ТИМОШЕНКО”, - подчеркнул Р.ИЛИК.

В Тернополе

В Тернополе представители партии «Батькивщина» пикетировали областную прокуратуру, протестуя против возбуждения уголовного дела против лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, в руках участники пикета держали партийные флаги и плакаты с надписями «Нет – политическому террору!», «Прекратите политическую расправу!», «Руки прочь от Тимошенко!».

Ораторы, выступавшие перед участникам пикета, критиковали деятельность власти, в частности, экономические реформы, а также преследования оппозиционных политиков.

«Партия регионов продолжает доказывать, что она является криминальной толпой, которая будет править Украиной, как куча бандитов. Их методы низки. Пытаясь отомстить за поражение Виктора ЯНУКОВИЧА в 2004 году и Помаранчевую революцию, которую нынешний Президент считает персональной обидой, генеральный прокурор вновь открыл уголовные дела против участников акции протеста «Украина без Кучмы», - отметил во время выступления председатель областной организации ВО «Батькивщина» Василий ДЕРЕВЛЯНЫЙ.

Он выразил убеждение, что таким способом действующая власть планирует отстранить от участия в следующих парламентских выборах лидеров «Батькивщины», которые не смогут принять в них участие в связи с возбуждением уголовных дел.

Участники пикета передали прокурору области обращения, в котором они требуют прекратить уголовное преследование Ю.ТИМОШЕНКО, организаторов и участников акции «Украина без Кучмы», предпринимателей, которые организовали акции против принятия Налогового кодекса, привлечь к ответственности народных депутатов от Партии регионов, «устроивших побоище в Верховной Раде».

В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ добавил, что сегодняшний пикет является предупредительным. «Если на наши требования не будет реакции, мы перейдем к более серьезным действиям», - предостерег он.

В.ДЕРЕВЛЯНЫЙ также выразил удивление по поводу количества правоохранителей перед прокуратурой. «Мы и во времена КУЧМЫ проводили здесь пикеты, но никогда не было таких многочисленных кордонов милиции (на лестнице перед прокуратурой выстроилось десять правоохранителей – УНИАН). Мы же не делаем ничего противозаконного», - сказал он.

В Хмельницком

В Хмельницком около 40 представителей ВО “Батькивщина” пикетировали областную прокуратуру с требованием закрыть уголовное дело против лидера партии Юлии ТИМОШЕНКО.

Как передает корреспондент УНИАН, митингующие скандировали “Руки прочь от Тимошенко”, “Нет - политическим репрессиям”.

По словам председателя фракции ВО “Батькивщина” в областном совете Виктора АДАМСКОГО, в Украине стартовала “кампания зачистки завоеванной территории Партией регионов”.

“Действующая власть цинично и бесстыже, пренебрегая всеми законами и нормами морали, приступила к послевыборной зачистке завоеванной территории, цель которой – уничтожить в Украине какую-либо политическую конкуренцию и гарантировать таким образом Партии регионов и ЯНУКОВИЧУ пожизненную власть”, - заявил он.

По его мнению, события, которые произошли в стенах парламента (избиение депутатов от БЮТ 16 декабря - УНИАН) “глубоко возмущают депутатов Хмельницкой области от партии ВО “Батькивщина” и вынуждают заявить, что никакие репрессии и притеснения нынешней власти не остановят борьбу БЮТовцев по защите экономических, социальных и политических прав украинского народа”.

В областной прокуратуре на пикетирование отреагировали спокойно, объяснив, что возбуждение и закрытие этого уголовного дела является компетенцией Генеральной прокуратуры.

“Хмельницкая областная прокуратура политическими репрессиями не занимается. Мы - вне политики. Что касается каких-либо возбужденных уголовных дел против ТИМОШЕНКО - это исключительно прерогатива Генпрокуратуры”, - прокомментировала пресс-секретарь облпрокуратуры Лилия КОЦЮК.