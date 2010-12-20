ГПУ: Тимошенко «из личных интересов» платила пенсии экоденьгами

Бывшему премьер-министру Украины Юлии ТИМОШЕНКО выдвинуто обвинение в том, что она «действуя преднамеренно, из личных интересов, решила единолично принять решение об использовании части денег, поступивших от продажи квот на выбросы парниковых газов и имевших целевое назначение, на покрытие расходов Государственного бюджета Украины, прежде всего обязательств по выплате пенсий».

Об этом говорится в Постановлении о привлечении в качестве обвиняемой от 20 декабря 2010 года, текстом которого располагает УНИАН.

Как говорится в постановлении, старший следователь по особо важным делам Генеральной прокуратуры Украины, старший советник юстиции ГОРБАТЮК С.В. установил, что «собранными по уголовному делу доказательствами ТИМОШЕНКО Юлия Владимировна, 27.11.1960 г.р., достаточно полно изобличается в том, что она, состоя в должности премьер-министра Украины, совершила в июле 2009 года превышение служебных полномочий, что повлекло тяжкие последствия…».

Как сообщал УНИАН, 15 декабря 2010 года Генеральная прокуратура заявила о возбуждении уголовного дела в отношении Ю.ТИМОШЕНКО по факту нецелевого использования средств, полученных Украиной в рамках Киотского протокола.