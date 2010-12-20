Ахметову нравится, что его критикуют на его же телеканале

Народный депутат Украины от Партии регионов, бизнесмен Ринат АХМЕТОВ считает, что свобода слова – это стоимость страны.

Об этом он заявил сегодня в Донецке на встрече с журналистами на стадионе «Донбасс Арена».

Отвечая на вопрос корреспондента УНИАН, насколько необходима и важна для бизнесмена в Украине свобода слова, сказал: «Я всегда говорю – свобода слова – это стоимость страны».

При этом Р. АХМЕТОВ подчеркнул, что, «если не будет свободы слова, значит, никто не будет инвестировать деньги в Украину, а если никто не будет инвестировать деньги в нашу страну, то, по большому счету, будет не экономический рост, а экономический спад».

Бизнесмен уверен, что, сворачивая свободу слова, «мы не создаем стоимость страны, а мы разрушаем стоимость страны, потому что, если нет свободы слова, то это главный сигнал, что капиталу нужно бежать из страны».

В то же время, Р. АХМЕТОВ убежден, что в настоящее время в Украине есть свобода слова. «А на сегодняшний день мы имеем свободу слова. Почему? Потому что мы смотрим на каналы (телевизионные) и видим разные точки зрения, - сказал он, - Я смотрю на канале «Украина» ШУСТЕРА…И на моем канале меня критикуют. И мне это нравится. Почему? Потому, что это создает стоимость страны и создает стоимость моего бизнеса. Вот простая вещь».

Р. АХМЕТОВ убежден, что пока на телеканале «Украина» есть критика в его адрес, есть и свобода слова в нашей стране. «Когда на моем канале перестанут меня критиковать, я пойму, что это разрушение стоимости страны и разрушение моего бизнеса», - заключил бизнесмен.