Ефремов о мордобое: стыдно было бы, если бы власть не обеспечила работу

Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что правоохранительные органы должны возбудить уголовные дела по фактам всех драк между народными депутатами, а не только относительно вчерашнего столкновения между представителями фракций ПР и “БЮТ-Батькивщина”.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.

«Я не против того, чтобы возбуждались уголовные дела, но в то же время и по тем фактам, которые были до этого», - сказал А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что вчера на заседании Согласительного совета руководство парламента и представители большинства прилагали все усилия, чтобы найти компромисс, однако представители “БЮТ-Батькивщины” постоянно провоцировали их.

«И мы вынуждены были принять меры, чтобы разблокировать работу зала и принять законы, которые нужны государству. Стыдно было бы, если бы власть не смогла обеспечить свою работу», - сказал он.

А.ЕФРЕМОВ также отметил, что члены фракции ПР неоднократно предупреждали “бютовцев” о возможном выходе ситуации из-под контроля.

Он обратился к журналистам с просьбой менее эмоционально относиться к вчерашней драке и найти настоящих инициаторов конфликта. «Что, наши коллеги зашли со стульями и начали бросаться?», - спросил А.ЕФРЕМОВ.

Он отметил, что представители фракции “БЮТ-Батькивщина” занесли в сессионный зал монтировки и цепи, но не смог объяснить, почему они не применили эти орудия во время драки.

Отвечая на вопрос, почему во время инцидента пострадали именно “бютовцы”, а не “регионалы”, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Те люди, которые остались, были и по возрастному критерию, и по физическому состоянию не в состоянии противостоять депутатам, которые были из нашей фракции».

Как сообщал УНИАН, вчера, 16 декабря, в сессионном зале парламента произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые утром блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.

Перед этим народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» заблокировали двери в сессионный зал: некоторые цепями, другие - какими-то повязками.

Однако все входные двери в зал были разблокированы, депутаты от ПР ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, подрались с депутатами от “БЮТ-Батькивщины” и оттеснили их в сессионный зал.

Пятерых “бютовцев” забрала “скорая помощь”.

Сегодня прокуратура Печерского района Киева начала проверку и сбор материалов по поводу вчерашних столкновений в Верховной Раде между народными депутатами.