Ефремов о мордобое: стыдно было бы, если бы власть не обеспечила работу
Говорит, ПР не раз предупреждала бютовцев
Лидер фракции Партии регионов Александр ЕФРЕМОВ считает, что правоохранительные органы должны возбудить уголовные дела по фактам всех драк между народными депутатами, а не только относительно вчерашнего столкновения между представителями фракций ПР и “БЮТ-Батькивщина”.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня в интервью журналистам.
«Я не против того, чтобы возбуждались уголовные дела, но в то же время и по тем фактам, которые были до этого», - сказал А.ЕФРЕМОВ.
Он отметил, что вчера на заседании Согласительного совета руководство парламента и представители большинства прилагали все усилия, чтобы найти компромисс, однако представители “БЮТ-Батькивщины” постоянно провоцировали их.
«И мы вынуждены были принять меры, чтобы разблокировать работу зала и принять законы, которые нужны государству. Стыдно было бы, если бы власть не смогла обеспечить свою работу», - сказал он.
А.ЕФРЕМОВ также отметил, что члены фракции ПР неоднократно предупреждали “бютовцев” о возможном выходе ситуации из-под контроля.
Он обратился к журналистам с просьбой менее эмоционально относиться к вчерашней драке и найти настоящих инициаторов конфликта. «Что, наши коллеги зашли со стульями и начали бросаться?», - спросил А.ЕФРЕМОВ.
Он отметил, что представители фракции “БЮТ-Батькивщина” занесли в сессионный зал монтировки и цепи, но не смог объяснить, почему они не применили эти орудия во время драки.
Отвечая на вопрос, почему во время инцидента пострадали именно “бютовцы”, а не “регионалы”, А.ЕФРЕМОВ сказал: «Те люди, которые остались, были и по возрастному критерию, и по физическому состоянию не в состоянии противостоять депутатам, которые были из нашей фракции».
Как сообщал УНИАН, вчера, 16 декабря, в сессионном зале парламента произошла драка между “регионалами” и “бютовцами”, которые утром блокировали президиум, трибуну и правительственную ложу парламента.
Перед этим народные депутаты из фракции «БЮТ-Батькивщина» заблокировали двери в сессионный зал: некоторые цепями, другие - какими-то повязками.
Однако все входные двери в зал были разблокированы, депутаты от ПР ворвались в сессионный зал из дверей президиума, через которые заходят руководители Верховной Рады, подрались с депутатами от “БЮТ-Батькивщины” и оттеснили их в сессионный зал.
Пятерых “бютовцев” забрала “скорая помощь”.
Сегодня прокуратура Печерского района Киева начала проверку и сбор материалов по поводу вчерашних столкновений в Верховной Раде между народными депутатами.