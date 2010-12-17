Яценюк: такой парламент больше не имеет права на существование

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт Змін» Арсений ЯЦЕНЮК требует отменить подписку о невыезде лидера партии «Батьківщина» Юлии ТИМОШЕНКО и возбудить уголовное дело по факту избиения депутатов в Верховной Раде Украины.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе «Фронта Змін», А.ЯЦЕНЮК обратился к генеральному прокурору с депутатским запросом относительно уголовного дела, возбужденного против Ю.ТИМОШЕНКО.

Ссылаясь на положения закона о прокуратуре, А.ЯЦЕНЮК просит проверить, законно ли возбуждено уголовное дело против оппозиционного политика, и требует в случае выявления нарушений принять меры относительно закрытия этого дела.

«Судя по сообщениям в средствах массовой информации, есть основания допустить, что уголовное дело против ТИМОШЕНКО возбуждено не по соображениям восстановления законности, а с целью политических преследований. Именно так можно объяснить объявление Генпрокуратуры о взятии с Ю.ТИМОШЕНКО подписки о невыезде. Хорошо известно, что правоохранительные органы имеют все возможности контролировать перемещение любого человека, и в случае необходимости могут помешать ей выехать за пределы любого города или страны. В этой ситуации подписка о невыезде выглядит как политическое давление на оппозиционного политика. Потому я обратился к генпрокурору с просьбой проверить законность следственных и процессуальных действий» - объяснил лидер «Фронта Змін».

Кроме этого, А.ЯЦЕНЮК требует от Генпрокуратуры немедленно возбудить уголовное дело по факту вчерашнего избиения депутатов в Верховной Раде.

«Реальные преступления теперь совершают прямо в зале парламента, перед фото- и видеокамерами. Власть уже даже не делает вид, что закон что-то для нее значит. После событий 16 декабря такой парламент больше не имеет права на существование. Это уже не Верховная Рада, а понятно какое «Учреждение», - отметил он.