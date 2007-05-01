Чорновил: одновременно выбирать ВР и президента ”юридически невозможно”

Народный депутат Украины, член Партии регионов Тарас ЧОРНОВИЛ называет идею синхронного проведения в Украине парламентских и президентских выборов лишней и компрометирующей для коалиции.

Об этом он заявил в интервью «Немецкой волне» во вторник.

Он считает, что одновременно провести парламентские и президентские выборы “юридически не возможно”, поэтому, по его словам, он 30 апреля не голосовал за соответствующее постановление Верховной Рады.

По мнению Т.ЧОРНОВОЛА, само постановление законодательно не урегулировано, поскольку Конституцией Украины не предусмотрено проведение парламентских и президентских выборов в один срок.

По его оценке, документ содержал еще и потенциальную угрозу коалиции, поскольку депутаты поручали Кабмину профинансировать, а ЦВК обеспечить такие выборы, что противоречит логике предыдущих парламентских постановлений по запрещению таких действий. Но такие пункты своевременно исключили.

“Это было абсолютно лишнее и некстати проводить голосование по этому постановлению. Но победила позиция, что это не навредит. Хотя, я думаю, это поддаст нам определенной критики, потому что мы здесь влезли в определенный правовой популизм”, - считает Т.ЧОРНОВИЛ.

По его убеждению, обе стороны противостояния слишком запутались в юридических дебрях, поэтому точку в этом должен поставить Конституционный Суд. И только после его решения, отметил Т.ЧОРНОВИЛ, Президенту и коалиции следует садиться за стол переговоров и договариваться об уместности проведения выборов.