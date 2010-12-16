Литвин собрал у себя руководителей фракций

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН проводит Согласительный совет с руководителями фракций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам заместитель председателя фракции Партии регионов Анатолий КИНАХ.

По его словам, ведется поиск путей для разблокирования работы парламента.

А.КИНАХ напомнил, что необходима работающая Верховная Рада, поскольку «до Нового года остались считанные дни».

«Я бы оппозиции предложил контролировать нормативную процедуру, чтобы не были нарушены права тех, кто является фигурантами уголовных дел. А здесь сейчас опять попытка политизировать процесс», - подчеркнул А.КИНАХ и добавил: «Это очень дорого обойдется нам».

Как сообщал УНИАН, члены фракции «БЮТ-Батьківщина» заблокировали трибуну и президиум ВР с требованием закрыть уголовные дела против лидеров оппозиции.