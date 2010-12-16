БЮТ требует прекратить "политический террор" против Тимошенко и Турчинова

Фракция "БЮТ-Батьківщина" блокирует работу Верховной Рады с требованиями закрыть уголовные дела против лидеров оппозиции – Юлии ТИМОШЕНКО и Александра ТУРЧИНОВА.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам заявил народный депутат от "БЮТ-Батьківщина" Роман ЗАБЗАЛЮК.

«Мы требуем прекратить политический террор против ТИМОШЕНКО и ТУРЧИНОВА», - сказал он.

По словам народного депутата, уголовные дела «были состряпаны на скорую руку» и не имеют под собой никаких реальных оснований.

По убеждению Р.ЗАБЗАЛЮКА, ныне действующая власть прилагает все усилия, чтобы нейтрализовать оппозицию и не дать ей возможности принимать участие в следующих парламентских выборах.

Как сообщал УНИАН, сегодня народные депутаты - члены фракции "БЮТ-Батьківщина" заблокировали трибуну и президиум Верховной Рады. Возле трибуны и президиума ВР находятся около 30 членов фракции «БЮТ-Батьківщина».

«Бютовцы» повесили в сессионном зале парламента плакаты с надписями: «Руки геть від Тимошенко!» и «Припинити політичні репресії!».

Вчера пресс-служба Генпрокуратуры Украины сообщила, что следственные ведомства возбудили уголовное дело в отношении лидера партии “Батьківщина”, бывшего премьер-министра Ю.ТИМОШЕНКО. Ей предъявлено обвинение на основании ч.3 ст.365 Уголовного кодекса Украины (превышение власти или служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия).

Заместителя председателя “Батьківщини”, экс-первого вице-премьера А.ТУРЧИНОВА несколько раз вызывали на допросы в Генпрокуратуру по разным делам в качестве свидетеля.