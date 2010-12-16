Грач: мы с Януковичем крупно ошиблись!

Депутат Верховной Рады Украины, коммунист Леонид ГРАЧ считает, что объединенный пленум центрального комитета и центральной контрольной комиссии Компартии освободил его от должности первого секретаря крымского рескома КПУ «по заказу «донецких», деятельность которых он критикует.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом ГРАЧ заявил в среду вечером в эфире крымской телерадиокомпании «Черноморская».

«Что касается моей ситуации, я прекрасно понимаю, что за этим стоят «донецкие», начиная от Крыма, заканчивая Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ… Я знаю, какая донецкая группа - заказчики расправы надо мной… Я прекрасно знаю, какую лепту ДЖАРТЫ (премьер Крыма, лидер крымских «регионалов») внес в эти вещи, какие (были) договоренности», - сказал Л.ГРАЧ.

Он в очередной раз заявил о попытке «клановой системы» установить в государстве авторитаризм и диктатуру. «Я обязан поднимать свой голос и говорить о том, что мы (Компартия) в присутствии этого большинства (в парламенте Украины) обслуживаем донецкий клановый интерес и капитал», - сказал Л.ГРАЧ.

Он заявил также, что В.ЯНУКОВИЧ не выполняет своих предвыборных обещаний. «Последние полгода расставили точки над «i». Мы с Виктором Федоровичем ЯНУКОВИЧЕМ крупно ошиблись! (Я имею в виду) страну, общество, крымчан, которые голосовали в январе», - сказал Л.ГРАЧ.

По его словам, оппонентам не удастся заставить его молчать. «Вы рот мне никогда не закроете! У меня рот может закрыться, когда я умру», - подчеркнул он и добавил, что для него важно, чтобы Компартия «шла по тому курсу, который определен марксистко-ленинской теорией».

Он также допускает попытку исключить его из рядов Компартии. «Формально попытка может быть такова, но весь вопрос в том, что (14 декабря) крымский республиканский комитет партии четко и ясно ответил, что им, коммунистам Крыма, в соответствии с уставом решать, кому быть в партии, кто их будет возглавлять и так далее», - заявил Л.ГРАЧ.

Помимо этого, он выразил сомнение в возможности роспуска руководством Компартии крымского рескома. «Для этого нет никаких оснований… Есть коммунисты. Есть устав. Есть право формировать, избирать свои органы. И коммунисты, и только коммунисты - в данном случае Крыма - решат, кто у них должен стоять во главе, кто - входить в республиканский комитет партии, каким курсом следовать», - подчеркнул Л.ГРАЧ.

Как сообщал УНИАН, внеочередной пленум рескома КПУ 14 декабря избрал главой комитета Комартии в Крыму Л.ГРАЧА, которого объединенный пленум ЦК и ЦКК КПУ 11 декабря освободил от этой должности с формулировкой «за серьезные нарушения партийной дисциплины и действия, ведущие к дискредитации партии».

Ранее Л.ГРАЧ критиковал КПУ за сотрудничество с Партией регионов и выступал за выход коммунистов из коалиции с ПР в Верховной Раде.

Лидер КПУ Петр СИМОНЕНКО 15 декабря назвал решение крымского пленума о восстановлении Л.ГРАЧА в должности главы рескома нелегитимным и заявил, что руководство КПУ в ближайшее время рассмотрит вопрос о его членстве в партии и во фракции в парламенте.

Л.ГРАЧ - первый секретарь новосозданного крымского рескома КПУ с сентября 1993 года.