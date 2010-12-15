Фирташ хочет купить ОПЗ

Компания Group DF, подконтрольная бизнесмену Дмитрию ФИРТАШУ, намерена принять участие в конкурсе по приватизации Одесского припортового завода.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Д.ФИРТАШ заявил сегодня журналистам.

«Участвовать мы будем. Но давать какие-то оценки по цене предприятия - не благодарное дело, будет конкурс, будут участвовать люди», - сказал Д.ФИРТАШ.

При этом, по его мнению, в вопросе приватизации ОПЗ для Украины важна не столько цена, сколько то, кто купит это предприятие.

«Если вы посмотрите, какие укрупнения идут на мировых рынках, что покупает норвежская «Яра», что покупают американцы и россияне, то вы поймете, что жизнь заставляет объединяться всех. Украине крайне необходимо защитить свой рынок и своих производителей, которые в качестве конкурентов крайне не выгодны России с ее дешевым газом», - отметил Д.ФИРТАШ.

Он также подчеркнул, что в Украине существует огромный рынок минеральных удобрений для сельского хозяйства.

«Я думаю, что Президент, выступая в ООН, не зря говорил о программе развития сельского хозяйства Украины, для него химическая продукция как наркотик. Потребление химической продукции в Украине в будущем может возрасти в 3,5-4 раза», - убежден Д.ФИРТАШ.

Подытоживая, он отметил необходимость создания в Украине крупной химической компании, которая бы консолидировала отечественные химпредприятия.

«Украине нужна компания, которая могла бы представлять ее интересы на мировом рынке. Для нас важно купить здесь все, что получится, а потом покупать во вне. Таким образом, Украина могла бы стать игроком мирового масштаба», - отметил Д.ФИРТАШ.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЯНУКОВИЧ своим указом от 10 декабря 2010 г. снял запрет на приватизацию Одесского припортового завода Криворожского горно-обогатительного комбината окисленных руд (КГОКОР), ОАО «Днепроэнерго», ОАО «Донбассэнерго», ОАО «Западэнерго» и ОАО «Центрэнерго».

Указ Президента №1118/2010 "О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2010 года «О ситуации в сфере приватизации государственного имущества», которым отменяется Указ №449 экс-президента Украины Виктора ЮЩЕНКО от 16 мая 2008 года, опубликован на сайте Президента Украины.

(Указом №449 "О решении СНБОУ от 16 мая 2008 года «Вопросы Фонда государственного имущества Украины» В.ЮЩЕНКО запретил приватизацию ОПЗ КГОКОРа и четырех облэнерго - УНИАН).

В своем решении от 22 октября 2010 года СНБОУ отмечает необходимость обеспечения стабилизации государственных финансов и создание условий для экономического роста. В этой связи Совет национальной безопасности считает необходимым возобновить приватизационные процессы с целью выполнения Государственного бюджета на 2010 год в части поступлений от приватизации государственного имущества.

Справка УНИАН. 29 сентября 2009 года ООО "Нортима" (Украина) приобрело контрольный пакет ОАО "Одесский припортовый завод" (ОПЗ) в размере 99,567% уставного фонда за 5 млрд. грн. Цена продажи превысила начальную цену на 1 млрд. грн. Шаг аукциона составлял 50 млн. грн. В торгах приняли участие три компании: ООО «Азот-Сервис (Россия) (подала заявку от имени ООО «СИБУР»), ООО «Фрунзе-Флора» (Украина) и ООО «Нортима» (Украина).

Однако комиссия Фонда госимущества Украины по приватизации Одесского припортового завода приняла решение не признавать ООО «Нортима» победителем конкурса по приватизации ОПЗ в связи с тем, что завод был продан по заниженной цене.

ОАО «Одесский припортовый завод» (г. Южный, Одесская обл.) – второй по величине производитель аммиака и карбамида и третий – по выпуску азотных удобрений в Украине. Специализируется на перегрузке химической продукции, поступающей из стран СНГ на экспорт. Завод является монополистом на общегосударственном рынке специализированных услуг по приему, охлаждению и перегрузке аммиака.