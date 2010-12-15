В Госдуме поведали, чего ждут от украинской власти в новом году

Депутат Государственной думы Российской Федерации от «Единой России» Сергей МАРКОВ считает, что 2010 год был исключительно продуктивным для российско-украинских отношений.

Такое мнение он высказал в ходе переданного агентству УНИАН экспертного опроса Института Горшенина о ключевых событиях и итогах 2010 года для украинско-российских отношений, а также о перспективах этих отношений в 2011 году.

«Новое руководство смогло быстро восстановить управляемость страной, и смогло восстановить российско-украинские отношения. На первом этапе был решён ряд острых проблем, которые порождены предыдущим руководством. Новым руководством были восстановлены переговорные площадки, и рекордное количество встреч проведено. На том же этапе была решена искусственно создаваемая проблема с ЧФ, там сейчас всё стабилизировалось, никаких проблем нет. Проблема, которая также была решена – это острая проблема неспособности энергозатратной украинской экономики платить средствами за газ», - считает он.

По мнению С.МАРКОВА, ключевыми событиями для взаимоотношений стран являются: «Инаугурация Виктора ЯНУКОВИЧА в качестве Президента Украины, формирование достаточно мирного правительства Партией регионов, Харьковские договорённости и их ратификация. А также – многочисленные встречи с участием не только президентов, но и премьеров, на которых началось обсуждение второго этапа развития российско-украинских отношений, который предполагает не только ликвидацию тех проблем, созданных предыдущим экстремистским оранжевым руководством, но и продвижение вперёд».

Как пример, российский депутат назвал «создание Зоны свободной торговли (ЗСТ) с перспективой Таможенного союза, полное урегулирование отношений в гуманитарной области, которые теперь позволяют всем гражданам пользоваться теми источниками информации, которыми они хотят, разговаривать на том языке, на котором хотят».

По мнению С.МАРКОВА, 2011 год для украинско-российских отношений также будет продуктивным. «Они будут реализовывать «программу второго этапа» - создание совместной корпорации, создание элементов ЗСТ. Решение ряда гуманитарных проблем, оставшихся в наследство от оранжевых экстремистов. Мне очень хотелось бы надеяться, что будет происходить процесс идеологического освобождения Партии регионов от оранжевых», - сказал он.